Süße Erinnerung: Prinz Harry zeigt Kinderfoto mit Mama Diana

Prinz Harry (39) hatte bei der Jahrestagung der Initiative Travalyst, die sich für umweltfreundliches Reisen starkmacht, einen virtuellen Überraschungsauftritt. In der kurzen Ansprache betonte er laut People, dass der Tourismus auf mehr Nachhaltigkeit ausgelegt werden müsse. Für seinen Videoauftritt suchte sich der Sohn von König Charles (75) ein Bücherregal als Hintergrund aus. Was die Fans besonders verzücken dürfte: In dem Regal stand gut sichtbar ein gerahmtes Foto, das den kleinen Harry zusammen mit seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36) zeigt. Auf der Schwarz-Weiß-Aufnahme schlingt der zweifache Vater als Kind die Arme um seine Mama und legt vertraut den Kopf auf ihre Schulter – ein intimer Einblick des Royals in seine Kindheit.

Diana ist nach wie vor sehr präsent im Leben ihrer beiden Söhne. Im März hatten die Diana Legacy Awards eine Jubiläumsfeier ausgerichtet, an der sowohl Harry als auch sein großer Bruder William (41) teilgenommen hatten. Doch zu einem Treffen der zerstrittenen Brüder war es nicht gekommen. Wie Ok! berichtet hatte, hatte William vor Ort eine bewegende Rede auf seine Mutter gehalten: "Sie hat mich gelehrt, dass jeder das Potenzial hat, etwas zurückzugeben, dass jeder Bedürftige eine unterstützende Hand im Leben verdient. Dieses Vermächtnis ist etwas, auf das Catherine und ich uns mit unserer Arbeit konzentrieren wollen." Harry war erst per Videocall zugeschaltet worden, als der 41-Jährige die Veranstaltung schon verlassen hatte.

Das Verhältnis von William und Harry ist bereits seit einigen Jahren angespannt. Die beiden sollen jede Begegnung meiden und nicht einmal mehr miteinander sprechen. Eine Situation, die Diana überhaupt nicht gefallen hätte, war sich ihr früherer Privatkoch Darren McGrady sicher. Im Interview mit Bild hatte er betont, dass die beliebte Prinzessin ihre Söhne wohl am liebsten wieder zusammengebracht hätte: "Prinzessin Diana wäre sehr traurig darüber, dass sich die Beziehung ihrer beiden Jungs, William und Harry, so sehr gespalten hat. [...] Wenn [sie] noch am Leben wäre, dann würde es diesen Streit nicht mehr geben. Sie hätte sie zusammengesetzt und sich ausgesprochen."

Getty Images Prinzessin Diana und Prinz Harry im August 1995

Getty Images Prinz Harry mit Prinz William bei einer Konferenz in London, 2018

