Geburtstag der Queen: Hier zeigt sich König Charles gefasst

Es dürfte ein schwieriger Tag für die britischen Royals sein. Heute wäre die verstorbene Queen (✝96) Elizabeth II. 98 Jahre alt geworden. Die bei den Briten beliebte, einstige Monarchin verstarb am 8. September 2022. Seitdem ist ihr ältester Sohn König Charles (75) das Oberhaupt der britischen Monarchie. Dieser wurde heute auf dem Weg zum Sonntagsgottesdienst gesehen. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Königin Camilla (76) fuhr er zur Crathie Kirk in der Nähe von Balmoral. Wie Bilder zeigen, die Hello! vorliegen, war der König am Steuer. Beide wirkten gefasst und schenkten den Fotografen sogar ein Lächeln.

Erst vor wenigen Tagen wurde der König in London gesichtet. Diesmal fuhr ein Fahrer ihn und Camilla – der 75-Jährige winkte den Paparazzi zu und lächelte erneut. In dieser für ihn wohl schweren Zeit zeigt sich der Vater von Prinz William (41) stets gut gelaunt. Vor einigen Wochen ging der Royal mit seiner Krebsdiagnose an die Öffentlichkeit. "Seine Majestät hat sich dazu entschlossen, seine Diagnose mitzuteilen, um Spekulationen vorzubeugen", hieß es im Februar in einem offiziellen Statement auf Instagram. Zudem wolle er das Verständnis für alle Menschen auf der ganzen Welt, die von Krebs betroffen sind, fördern.

Auch seine Schwiegertochter Prinzessin Kate (42) ging mit ihrer Krebserkrankung an die Öffentlichkeit. In einem emotionalen Instagram-Posting erzählte sie: "Ich bin jetzt in den frühen Stadien der Behandlung." Zuvor war nur bekannt gewesen, dass die Dreifachmama im Januar am Bauch operiert worden war. Den genauen Grund erfuhren die Royalfans erst später, weswegen es zu wilden Spekulationen kam. "Es brauchte Zeit, George, Charlotte und Louis alles zu erklären, sodass sie es verstehen und ihnen versichert ist, dass ich in Ordnung kommen werde", erklärte sie auf Social Media den Grund für die Geheimhaltung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla und König Charles im März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass König Charles immer gefasst und stark wirkt? Ich würde gerne mal erfahren, wie es ihm wirklich geht... Gut, es ist seine Aufgabe als König stets positiv zu sein. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de