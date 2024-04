Auf dieses Luxusprodukt kann König Charles nicht verzichten

Dieses gehypte Produkt begeistert auch König Charles (75)! Auf TikTok amüsieren sich aktuell einige Royal-Fans über ein im Februar aufgenommenes Foto von dem Monarchen und dem britischen Premierminister Rishi Sunak (43). Dabei liegt der Fokus jedoch nicht auf den beiden Männern, sondern auf den im Hintergrund stehenden Luftreiniger der Marke Dyson. Das Produkt verspricht, die Luftqualität im Raum zu überwachen und Schadstoffe automatisch zu erkennen und zu entfernen. Der Reiniger geht bereits seit einigen Monaten viral – und scheint auch nicht an König Charles und seinen Angestellten vorbeigegangen zu sein.

Seit seiner Krebserkrankung soll Charles mehr denn je auf einen gesunden Lebensstil achten – das war jedoch nicht immer so. Wie Daily Mail berichtete, soll der König in der Vergangenheit laut seiner Ehefrau Königin Camilla (76) ein regelrechter "Workaholic" gewesen sein. Oftmals habe er bis später in der Nacht am Schreibtisch gesessen. Auch in puncto Ernährung soll der 75-Jährige oftmals sehr eigen gewesen sein. "Der König isst nicht zu Mittag. Als ich mit ihm unterwegs war, lernte ich daher schon früh, ein großes Frühstück zu mir zu nehmen oder ein paar Snackriegel mitzubringen, um durchzuhalten", erklärte sein ehemaliger Pressesprecher Julian Payne. Sein Mittagessen soll der Royal meistens mit einem sehr späten Abendessen ersetzt haben.

Aktuell scheint sich Charles im Kampf gegen den Krebs gut zu erholen. Wie ein Insider gegenüber The Sun verriet, soll die Krebsbehandlung bei dem Sohn von Queen Elizabeth (✝96) anschlagen. "Wie man sehen kann, hat der König in den letzten Wochen sehr vielversprechend auf die Behandlung reagiert", plauderte die Quelle aus.

Getty Images Rishi Sunak und König Charles im Februar 2024

Getty Images König Charles

