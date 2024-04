Sohn Harry um Hilfe bitten? König Charles wird hart bleiben!

Das kann Prinz Harry (39) sich wohl abschminken. Seit einigen Jahren soll es bekannterweise nicht sonderlich rosig zwischen ihm und seiner Familie laufen. Jedoch hoffen viele Royal-Fans auf eine Versöhnung zwischen beiden Seiten. Vor allem, seitdem König Charles III. (75) und Prinzessin Kate (42) an Krebs leiden. Doch das bedeutet offenbar noch lange nicht, dass der britische Regent sein jüngstes Kind um Hilfe bitten würde – das habe Harry sich selbst verscherzt. "Die Verlegung seines Hauptwohnsitzes in die USA ist Harrys endgültiger Abschied", erklärte Tom Quinn dazu gegenüber Mirror.

Dass Charles Harry jemals um Hilfe bittet, darauf könne dieser, laut dem Experten, lange warten. "Selbst wenn sein Vater König Charles so krank würde, dass er seine Pflichten nicht mehr erfüllen könnte. Was auch immer geschieht, der Hilferuf nach Montecito wird nie kommen", stellt Tom weiter klar. Laut ihm habe der 39-Jährige die Chance auf eine Versöhnung mit der Änderung seines Wohnsitzes im Keim erstickt.

Dennoch soll es Harry wohl sehr am Herzen liegen, seiner Familie in Großbritannien in dieser schwierigen Zeit eine große Stütze zu sein – vor allem, wenn es um seinen krebskranken Vater geht. "Das wird sein erster Anlaufpunkt sein, wenn er aus dem Flugzeug steigt, um zu versuchen, so viel Zeit wie möglich mit König Charles zu verbringen", meint Tom weiter. Allerdings hat der Gatte von Herzogin Meghan (42) seiner Familie bisher noch keinen Besuch abgestattet.

Getty Images Prinz Harry, 2023

Getty Images Prinz Harry, Prinzessin Kate und Prinz William im Februar 2017

