Knapp zwei Meter hoch: Neues Denkmal für Queen Elizabeth II.

Am 21. April wäre Königin Elizabeth II. (✝96) 98 Jahre alt geworden. Vor knapp zwei Jahren verstarb die Monarchin auf Schloss Balmoral. Zu Ehren ihres Geburtstages wurde nun eine knapp zwei Meter hohe Bronzestatue in England enthüllt: Das Denkmal steht neben der Bibliothek von Oakham und zeigt die langjährige Regentin in einem feierlichen Gewand mit dem Diadem George IV. auf dem Kopf. Zu ihren Füßen befindet sich einer ihrer geliebten Corgis. "Königin Elisabeth II., 1926 - 2022. Errichtet als Tribut an ihre verstorbene Majestät durch öffentliche Spenden der Bürger von Rutland", ist auf dem Monument zu lesen. Umgerechnet soll die Statue laut GB rund 162.900 Euro gekostet haben.

Die Stadtverwaltung von Rutland teilt auf Instagram stolz Schnappschüsse der neuen Skulptur. "Ein kleines Stück Geschichte wurde heute in Rutland geschrieben, als das erste permanente Denkmal für Ihre verstorbene Majestät Königin Elisabeth II. neben der Bibliothek von Oakham enthüllt wurde", kommentiert die Stadt den Beitrag. Royal-Fans kommentieren den Beitrag fleißig und freuen sich über das Andenken an die Queen. "Ich habe es in den Nachrichten gesehen, wie fabelhaft und was für eine Ehre. Ich werde bei meinem nächsten Besuch auf jeden Fall vorbeischauen", meint ein begeisterter User.

Nach dem Tod der Queen bestieg ihr ältester Sohn, König Charles (75) den Thron und ist seither das Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland. Zudem ist er Oberhaupt mehrerer Commonwealth-Staaten. Unter anderem zählen Kanada, Australien oder Papua-Neuguinea zu den Staaten des Commonwealth.

Instagram / rutlandcouncil Statue von Queen Elizabeth II. in Rutland

Getty Images König Charles III. und seine Mutter, Queen Elizabeth II. im Juni 2022

