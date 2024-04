König Charles ehrt Prinzessin Kate mit besonderem Titel!

Prinzessin Kate (42) wird in einer schweren Zeit mit einem Orden geehrt! Die an Krebs erkrankte Frau von Prinz William (41) darf sich ab sofort Royal Companion of The Order of the Companions of Honour nennen – wie The Sun berichtet, wurde ihr dieser Titel von ihrem Schwiegervater König Charles (75) verliehen. Das Besondere daran: Niemand zuvor bekam diese Auszeichnung bisher.

Der Monarch soll der 42-Jährigen diese Nachrichten bei einem gemeinsamen Mittagessen auf Schloss Windsor überbracht haben. Dem Magazin zufolge habe Charles den Orden persönlich ausgewählt, weil Kate sein hohes Ansehen genieße und viel Verantwortung übernehme. Kate ist damit das ranghöchste Mitglied unter den Trägern des Ordens The Order of the Companion of Honour. Zu den Titelträgern gehören neben ihr auch J.K. Rowling (58), Paul McCartney (81) und David Attenborough (97).

Das Verhältnis des Königs mit seiner Schwiegertochter soll besser denn je sein. Nicht zuletzt, weil die beiden ein ähnliches Schicksal teilen: Sowohl der Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) als auch die dreifache Mutter leiden an Krebs. Beide wurden im Zuge dessen auch schon operiert. Im Krankenhaus sollen die zwei viel Zeit gemeinsam verbracht haben. "Er hat sie die ganze Zeit über ermutigt und unterstützt", verriet eine Quelle gegenüber The Times.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von der Auszeichnung von Kate als Royal Companion des Ordens der Companions of Honour? Absolut verdient! Sie ist großartig. Wirklich Bedeutung haben diese Titel doch nicht. Also nichts Besonderes! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de