Schon vor dem Start der Australian Open ist das ein kleines Tennis-Wunder: Die Britin Francesca Jones (20) hat sich über das Qualifikationsturnier ihren allerersten Startplatz für eines der vier jährlich stattfindenden Grand-Slam-Events erspielt. Das ist zunächst nichts Besonderes, wäre da nicht ein besonderes Detail, das Francesca die Tennis-Karriere eigentlich verwehren müsste: Die Sportlerin hat nur acht Finger und sieben Zehen.

Die 20-Jährige kam nach einem Bericht des Guardian mit dem sogenannten Ektrodaktylie-Ektodermal-Dysplasie-Syndrom zur Welt. Dieser seltene Gendefekt sorgt dafür, dass sie an jeder Hand zusätzlich zum Daumen nur drei Finger und an beiden Füßen nur insgesamt sieben Zehen hat. Eine Karriere in einem Sport, der so sehr auf Beinarbeit und Griffkraft setzt wie Tennis, sei ihr daher seit frühester Jugend ausgeredet worden, erzählte Francesca dem Blatt. Das habe sie jedoch dazu gebracht, noch härter zu trainieren: "Der Grund, warum ich Profi geworden bin, ist, dass ich in diesem Sport Großes erreichen und den Menschen etwas Positives vermitteln möchte."

In ihrer Karriere hat Francesca bereits fünf Titel bei kleineren Turnieren gewonnen. Auf dem Weg zu ihrem Grand-Slam-Debüt eliminierte sie darüber hinaus drei Spielerinnen, die in der Tennis-Weltrangliste weit über ihr stehen. Und unabhängig davon, wie das Turnier in Melbourne für sie verlaufen wird: Ihre Teilnahme ist ein Triumph für sich.

Francesca Jones bei Wimbledon 2017

Francesca Jones im Jahr 2017

Francesca Jones im Jahr 2020

