Diese Damen würden bei Rosenverteiler Niko Griesert (30) direkt auf der Abschussliste landen! Heute Abend hat das lange Warten endlich ein Ende: Der neue Bachelor macht sich auf die Suche nach seiner Traumfrau. Ganze 22 Girls stehen bereit, um den Osnabrücker von sich zu überzeugen. Doch worauf legt der TV-Single beim ersten Treffen am meisten Wert und vor allem: Was gefällt Niko überhaupt nicht an einer Frau? Das hat er Promiflash vorab verraten.

Ein absolutes No-Go ist für den 30-Jährigen nicht schwer zu benennen. "Wenn sie keine Manieren hat", stellt er im Gespräch mit Promiflash klar. Im Bezug darauf, was seine zukünftige Partnerin mitbringen sollte, gibt sich Niko ebenfalls recht anspruchslos – er lässt das Ganze offenbar einfach auf sich zukommen. "Ich habe keine Checkliste. Optisch habe ich keinen bestimmen Typ. Sie sollte einfach zu mir passen und sich selbst nicht zu ernst nehmen, denn ich tue das auch nicht", verrät er.

Doch warum hat es bei dem IT-Projektmanager bisher eigentlich noch nicht mit der Liebe funktioniert? Er selbst vermutet, dass er wohl einfach zu wählerisch sei. "Ich würde auch nie eine Beziehung haben, nur damit ich eine Beziehung habe. Wenn, dann habe ich halt auch schon heiraten, ein Haus und alles im Kopf", meinte er im RTL-Interview.

TVNOW / René Lohse Niko Griesert, Der Bachelor 2021

TVNOW / Ruprecht Stempell Niko Griesert, der Bachelor 2021

TVNOW / Ruprecht Stempell Niko Griesert, der Bachelor 2021

