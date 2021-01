Dass er einen weltweiten Kult auslöst, hat er bestimmt nicht erwartet! Sonderlich staatsfeierlich wirkte Bernie Sanders (79) nämlich nicht. Möglicherweise lag das aber an dem pompösen Glamour, der ihn bei der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden (78) umgab. Zwischen all den luxuriösen Garderoben wirkte er vergraben in seinem olivgrünen Parka und mit seinen dicken Strickhandschuhen ein wenig verloren, ja fast schon gelangweilt. Doch im Netz wurde das Bild zum Hit: Der desinteressiert wirkende Basic-Look wurde von unzähligen Usern – darunter auch zahlreiche Promis – in alle erdenklichen Bilder eingefügt und sorgt für anhaltende Lachlawinen. Jetzt hat Bernie erstmals über die schlichten Gründe seines Outfits gesprochen.

In der US-Talkshow "Late Night With Seth Meyers" offenbarte der gebürtige New Yorker, dass sein Outfit und seine Körperhaltung gar keine hintergründige Message ausdrücken sollten: "Ich saß einfach nur da, versuchte mich warm zu halten und achtete auf das, was vor mir passierte." So schlicht wie seine Winterklamotte ist also auch die Erklärung. Den Hype um ihn habe er aber mitbekommen, erzählte er. Seine Mitarbeiter hätten ihm einige der witzigen Bildmontagen und Posts gezeigt.

Am meisten freue er sich jedoch für Jen Ellies, sagte Bernie abschließend. Die Lehrerin und Teilzeitnäherin aus Vermont hatte die Fäustlinge gestrickt, in die der Politiker auf dem Bild seine Hände kuschelt. Sie könne sich nun vor dem Ansturm potenzieller Kunden kaum noch retten.

Getty Images Bernie Sanders bei Joe Bidens Vereidigung

Getty Images Bernie Sanders in Des Moines, 2019

