Stahl Bernie Sanders (79) Joe Biden (78) etwa unabsichtlich die Show? Der Politiker ist seit wenigen Tagen ganz offiziell der neue Präsident der USA. In einer traditionellen Amtseinführung wurde er am vergangenen Mittwoch in Washington vereidigt. Viele Promis und politische Weggefährten standen Biden zu diesem Anlass zur Seite. Auch Ex-Präsidentschaftskandidat Sanders ließ es sich nicht nehmen, dabei zu sein. Sein lässiger Look machte ihn allerdings schnell zum absoluten Internet-Hit.

Während Stars wie Michelle Obama (57) oder Lady Gaga (34) mit ihrer eleganten Garderobe auffielen, hat Sanders sich eher für einen Alltagslook entschieden. Der 79-Jährige hatte sich mit einer braunen Allzweckjacke und Wollfäustlingen dick gegen die Kälte eingepackt – und begeisterte damit die User im Netz. Mit dieser Outfitwahl und seiner etwas unbeeindruckten Körperhaltung wurde er schnell zum Meme. Ob Sanders nun auf dem Eisernen Thron aus Game of Thrones, in Da Vincis Gemälde "Das Abendmahl" oder auf dem berühmten Friends-Sofa sitzt – die Social-Media-User photoshoppen was das Zeug hält. "Bernie hat sich so angezogen, als wäre die Vereidigung auf seiner To-do-Liste, aber er hat nicht den ganzen Tag Zeit", meinte ein Twitter-Nutzer.

Und was sagt der US-Amerikaner selbst zu seinem plötzlichen Internetruhm? "In Vermont wissen wir ein paar Dinge über die Kälte und legen nicht so viel Wert auf Fashion. Wir wollen uns warm halten. Und genau das habe ich heute getan", witzelte er in einem Interview mit CBS News.

Getty Images Joe und Jill Biden bei Joe Bidens Vereidigung

Getty Images Bernie Sanders in Michigan, 2020

Getty Images Bernie Sanders bei Joe Bidens Vereidigung

