Lynda Carter (69) muss Abschied von ihrem geliebten Ehemann Robert Altman (✝73) nehmen! Erst vor rund zwei Wochen feierten die ehemalige Wonder Woman-Darstellerin und der erfolgreiche Anwalt ihren 37. Hochzeitstag: Mit einem rührenden Social-Media-Post bedankte sich die Schauspielerin bei ihrem Liebsten für die vielen gemeinsamen Jahre und machte deutlich, dass sie noch immer so verliebt sei wie am ersten Tag. Jetzt gab Lynda aber bekannt, dass Robert nur wenige Tage nach ihrem Hochzeitsjubiläum verstorben ist.

"Vor einer Woche ist mein Ehemann Robert Altman gestorben. Robert ist die Liebe meines Lebens und er wird es auch immer sein", schrieb die Schauspielerin am vergangenen Mittwoch auf Instagram zu einem Bild von sich und Robert, welches das Liebespaar in jungen Jahren zeigt. Ihre gemeinsamen Ehejahre seien für sie ein ganz besonderes Geschenk gewesen, betonte Lynda und bedankte sich mit ihren bewegenden Zeilen nicht nur für die große Anteilnahme aus ihrem Umfeld, sondern auch bei ihrem verstorbenen Mann für die gemeinsame Zeit: "Du bist die ehrenwerteste Person, die ich jemals kennenlernen durfte. Danke, dass du mir all die Liebe in meinem Leben gegeben hast."

Auch Roberts Sohn James, mit dem der gebürtige US-Amerikaner zusammen eine Firma für Videospiele gegründet hat, trauert in einem offenen Brief auf der Unternehmensseite um seinen Vater: "Eine seiner beeindruckendsten Eigenschaften war es, dass er sich immer um andere Menschen gekümmert hat", erinnert sich der 33-Jährige in dem Nachruf.

Getty Images Robert Altman, Anwalt

Instagram / reallyndacarter Robert Altman und Lynda Carter in jungen Jahren

Instagram / james.alt Robert Altman mit seinem Sohn James

