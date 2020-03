Lynda Carter (68) ist zutiefst bestürzt über den Tod von Lyle Waggoner! Die ehemalige Schönheitskönigin stand in den 70er-Jahren mit Lyle für die Serie "Wonder Woman" vor der Kamera. In dieser Zeit entwickelte sich auch eine Freundschaft zwischen den Schauspielern. Doch nun ist der 84-Jährige im Beisein seiner Liebsten verstorben. Die genaue Todesursache wurde bisher nicht veröffentlicht, er soll jedoch krank gewesen sein. Im Netz nahm Lynda nun Abschied von ihrem einstigen Co-Schauspieler.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 68-Jährige ein gemeinsames Foto ihrer beiden "Wonder Woman"-Rollen – Lynda als die gleichnamige Superheldin und Lyle als US-Pilot Steve Trevor. Dazu schrieb sie: "Lyle Waggoner war ein unvergesslicher Kollege und Co-Star, aber er war auch ein Freund. Seine Freundlichkeit bedeutete alles für mich, als ich noch sehr jung war und meine Karriere gerade erst begann."

2018 habe sie den "Bloody Girl"-Darsteller das letzte Mal gesprochen und sei sehr froh darüber. Auch worum es bei ihrem letzten Gespräch ging, teilte Lynda mit ihren Fans: "Wir sprachen darüber, wie glücklich wir beide waren, von so wunderbaren Familien und Freunden umgeben zu sein." Mit den Worten "Ich werde dich vermissen, Lyle", beendete der TV-Star seinen Post.

Anzeige

Getty Images Lyle Waggoner im März 2005

Anzeige

Getty Images Lynda Carter im Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Sharon Waggoner mit ihrem Mann Lyle, März 2006



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de