Lynda Carter (70) trauert erneut. Die Wonder Woman-Schauspielerin war 37 Jahre lang mit dem Anwalt Robert Altman (✝73) verheiratet, bis dieser letztes Jahr im Februar kurz nach ihrem Hochzeitstag verstarb. Die Darstellerin hat zwei gemeinsame Kinder mit ihrem Ehemann, die beide schon erwachsen sind: James Altman und Jessica Carter Altman. Nun muss die zweifache Mutter jedoch mit einem erneuten Schicksalsschlag fertig werden: Lyndas Vater Colby Carter ist im Alter von 99 Jahren verstorben – ein Jahr nach dem Tod ihres Ehemanns.

Auf Instagram postete die 70-Jährige eine Fotoreihe in Gedenken an ihren verstorbenen Vater. Auf den Bildern ist ihr Papa in jungem Alter, dann gemeinsam mit Lynda und einmal mit seinem Enkel zu sehen. Die Schauspielerin widmete den Bildern einige rührende Worte, so schrieb sie, dass sie ihm ihre Karriere verdanke, da er sie immer unterstützt habe. Die besondere Bindung zu ihrem Vater konnte man aus ihrem Kommentar förmlich herauslesen: "Später im Leben war es ein ganz besonderes Geschenk, ihn als liebevollen Großvater für meine Kinder zu erleben. Dad, ich werde dich für immer lieben und vermissen."

Für Lynda war ihr Vater wohl ein großes Vorbild, denn sie schrieb unter ihren Beitrag: "Als Veteran des Zweiten Weltkriegs gab er dem Begriff "Greatest Generation" eine wahre Bedeutung." Die 70-Jährige erwähnte außerdem, dass ihr Vater ein sehr abenteuerlustiger Mensch gewesen sei, der das Reisen sehr liebte.

