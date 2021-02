Das kann ja spannend werden! In diesem Jahr müssen Let's Dance-Fans auf viele altbekannte Gesichter verzichten – aber es stehen bereits neue Profitänzer in den Startlöchern. Insgesamt vier TV-Parkett-Neulinge darf der Cast willkommen heißen – einer von ihnen ist Pasha Zvychaynyy. Doch in dem Tänzer schlummert weitaus mehr als Taktgefühl. Er konnte bereits Erfahrungen als Schauspieler sammeln, wie er Promiflash verriet.

"Ich habe in einem Film in Sankt Petersburg mitgespielt, das war vor meinem Umzug nach Deutschland gewesen", gibt Pasha im Interview mit Promiflash preis. Damals sei er 13 Jahre alt gewesen und ihm habe es unfassbar viel Spaß gemacht, vor der Kamera zu stehen. "Mir hat es super gefallen und später hatte ich mehrere Optionen, aber ich habe mich dafür entschieden, in Deutschland meine Tanzkarriere aufzubauen", erzählt der heute 29-Jährige weiter. Mittlerweile hat er sich einen Namen als Tänzer gemacht: Er wurde drei Jahre in Folge Deutscher Meister in Latein und wurde 2016 sogar zum Weltmeister im lateinamerikanischen Showdance gekürt.

Pashas nächstes Abenteuer heißt jetzt also "Let's Dance" – und die Vorfreude auf die kommenden Wochen ist riesig. "Ich freue mich sehr, dabei zu sein und mein Tanzen auf der großen Leinwand zu präsentieren", hält er fest. Und die Konkurrenz kann sich warm anziehen, denn in letzter Zeit hat er sich vorbildlich auf seine Teilnahme vorbereitet: "Während der ganzen Quarantäne hatte ich viel Zeit – keine Reisen und Turniere – und habe einige geile Musical-, Theater– und Contemporary-Performances angeschaut und auch selber gelernt."

