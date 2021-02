Jetzt ist die Let's Dance-Besatzung komplett! Bereits vor wenigen Wochen wurde bekannt gegeben, welche Promis ab dem 26. Februar in der beliebten Tanzsendung formvollendet über das Parkett schweben werden. Neben Jan Hofer (69), Valentina Pahde (26) und Nicolas Puschmann (29) sind unter anderem auch Barack Obamas (59) Schwester Auma Obama sowie die Ex-DSDS-Kandidatin Vanessa Neigert (28) mit von der Partie. Welche Profitänzer ihnen zur Seite stehen, war bis auf eine Ausnahme allerdings noch nicht bekannt – bis jetzt: Die Auswahl der Profitänzer steht endlich fest!

Wie RTL bekannt gibt, sind in diesem Jahr vier neue Gesichter unter den Tanzprofis – die 25-jährige Patricija Belousova, der 26-jährige Alexandru Ionel, die 29-jährige Malika Dzumaev und der gleichaltrige Pasha Zvychaynyy. Zudem stellen sich auch die Showstars der vergangenen Staffeln wie Renata Lusin (33), Christina Luft (30), Kathrin Menzinger (32), Marta Arndt (31), Evgeny Vinokurov (30), Christian Polanc (42), Valentin Lusin (33), Andrzej Cibis (33) und Robert Beitsch (29) dem Tanzwettbewerb. Wer mit welchem Promi tanzt, entscheidet sich in der ersten Sendung.

Darüber hinaus wird auch Vadim Garbuzov (33) wieder in der Sendung zu sehen sein. Er ersetzt Massimo Sinató (40), der seit 2010 in jeder Staffel dabei war. Der Mann von Rebecca Mir (29) legt eine Pause ein, da er in Kürze Papa wird. "Ich werde dieses Jahr zum ersten Mal Vater und möchte jeden Moment voll nutzen, um meine Frau in diesem Lebensabschnitt zu unterstützen", schrieb der 40-Jährige auf Instagram.

Instagram / christianpolanc Christina Luft und Christian Polanc im Mai 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Die Profitänzer bei "Let's Dance"

Getty Images Massimo Sinató und Rebecca Mir im Dezember 2019 in New York City

