Don McLean (75) hat mit über 70 noch mal so richtig Schmetterlinge im Bauch! Von 1962 bis 1972 war der "American Pie"-Interpret mit seiner ersten Frau Carol Sauvion verheiratet. In Patrisha Shnier fand er nach dem Ehe-Aus eine neue Partnerin, 2016 ließen aber auch sie sich scheiden. Seit mittlerweile fünf Jahren hat Don nun wieder eine neue Frau an seiner Seite – und die ist ganze 48 Jahre jünger als er. In einem Interview schwärmte der Musiker von dem 27-jährigen Model.

Der 75-Jährige ist aktuell mit Paris Dylan liiert, die durch die MTV-Reality-Serie "Catfish" bekannt wurde. Gegenüber People fand er nur liebevolle Worte für die dunkelhaarige Schönheit. "Sie ist der wunderbarste Mensch, den ich je kennenlernen durfte. Ich denke an sie, wenn ich viele meiner Lieder singe", äußerte der zweifache Vater.

Liebe sei das Wichtigste, was man haben könne. Man müsse jemanden lieben, betonte Don im Interview. "Ich liebe meine Kinder und ich liebe meine Freundin. Ich bin verrückt nach ihr", kam der gebürtige New Yorker gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus.

Anzeige

Getty Images Don McLean, Februar 2020

Anzeige

Instagram / thedonmclean Don McLean und Paris Dylan in Florenz

Anzeige

Instagram / parisdylan550 Paris Dylan, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de