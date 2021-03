Gute Nachrichten von und für Jule Gölsdorf (45)! Die sympathische Fernsehmoderatorin hat einen neuen Job an Land gezogen. In der Fernsehwelt ist die Reporterin längst keine Unbekannte mehr und hat bereits viele Formate moderiert. Von den Kindernachrichten "logo!", über "ntv Wissen", bis zur Spieleshow "Bingo!" – die Journalistin hat für alle Altersklassen etwas in ihrem Repertoire. Und jetzt darf sich auch Sat.1 über ihre tatkräftige Unterstützung freuen: Jule Gölsdorf wird die Nachrichten im "Sat.1-Frühstücksfernsehen" präsentieren.

Die Würzburgerin, deren Karriere mit einem Volontariat bei NBC GIGA startete, ist ein wahres Multitalent: Sie sammelte bereits Erfahrung als Reporterin, Moderatorin, Schauspielerin, Synchronsprecherin und Autorin. Wenn Sat.1 da mal keinen Glücksgriff gemacht hat! Ab diesem Freitag wird Jule das Team rund um Marlene Lufen (50), Matthias Killing (41) und Daniel Boschmann (40) mit den Frühnachrichten begleiten, wie DWDL bestätigte.

Die Moderatorin kann es gar nicht erwarten, ihren neuen Frühaufsteher-Job anzutreten: "Mit den Menschen frühmorgens gemeinsam in den Tag zu starten, ist etwas ganz Besonderes. Die gute Stimmung dort ist einfach ansteckend – und das ist, ebenso wie guter Journalismus, insbesondere in diesen Zeiten so wichtig."

Anzeige

Instagram / julegoelsdorf Moderatorin Jule Gölsdorf

Anzeige

Instagram / julegoelsdorf Moderatorin Jule Gölsdorf

Anzeige

Instagram / julegoelsdorf Moderatorin Jule Gölsdorf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de