Hat sich Karo Kauers Ex-Mann Ben unters Messer gelegt? Kurz vor Weihnachten schockierten die beiden Webstars ihre Fans mit diesen Neuigkeiten: Mitten in den Planungen für ihr neues Haus verkündeten sie ihre Trennung. Der Gatte der Influencerin nahm sich anschließend erst mal eine Social-Media-Auszeit. Inzwischen ist der Unternehmer zwar längst wieder zurück – hat sich optisch jedoch verändert. Seine Community spekuliert deshalb: Hatte Ben etwa eine Schönheits-OP?

Im Vergleich zu älteren Schnappschüssen erstrahlt Ben auf seinen aktuellen Instagram-Beiträgen fast schon als ein völlig neuer Mensch. Der Geschäftsmann scheint seit seinem Liebes-Aus nicht nur abgenommen zu haben – auch von seinem Vollbart hat sich der Schwabe verabschiedet. Dadurch kommt seine Lippe viel voluminöser zum Vorschein. Doch liegt diese Veränderung einzig und allein an der Bartrasur? In seiner Story verriet Ben nun, dass einige Follower ihm wegen dieses Erscheinungsbildes sogar unterstellen, sich einem medizinischen Eingriff unterzogen zu haben – dem sei allerdings nicht so.

Doch der Motorrad-Fan nimmt die Vorwürfe mit Humor. Nur kurze Zeit später veröffentlichte der Zweifach-Papa eine Aufnahme mit XXL-Beautyfilter im Gesicht und mit den begleitenden Worten: "Muss am Licht liegen!" So oder so – der Großteil von Bens Fans ist von seinem Look begeistert. "Wow, was für ein Model. Ohne deinen Bart kommt dein Gesicht richtig zur Geltung!" oder "Aber hallo, du siehst ganz anders aus – jünger, flotter!" lauten nur zwei der zahlreichen Komplimente.

Instagram / onebenshow Ben und Karo Kauer im Juni 2020

Instagram / onebenshow Ben Kauer im Januar 2021

Instagram / onebenshow Ben Kauer, Influencer

