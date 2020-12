Diese Nachricht kommt für die Fans von Karo Kauer wohl ziemlich überraschend! Seit 2015 ist die Bloggerin mit ihrem Mann Ben verheiratet – gemeinsam haben die beiden die zwei zuckersüßen Kinder Sophie und Noah. Fast täglich hält die hübsche Blondine ihre Community mit ihrem Familien-Content auf dem Laufenden. Doch seit wenigen Tagen ist es überraschend ruhig auf dem Account der Influencerin. Viele User machten sich bereits Sorgen und ahnten, dass die Netz-Funkstille womöglich nichts mit den Feiertagen zu tun hat. Und sie sollten recht behalten: Karo hat sich kurz vor Weihnachten von ihrem Mann getrennt.

Dass Karo und er kein Paar mehr sind, bestätigt Ben nun in seiner Instagram-Story. "Fakt ist, und viele haben es eh schon erkannt: Karo und ich haben uns getrennt. Sie hat mir einen Tag vor Heiligabend gesagt, dass sie sich trennen möchte", erklärt der Stuttgarter seinen Followern und ergänzt, dass sich die Trennung schon länger angebahnt habe: "Es ist nichts Akutes passiert, man könnte sagen, man hat sich auseinandergelebt." Während Karo zunächst mit den Kids im gemeinsamen Haus wohnen bleibt, ist Ben aktuell auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Was die Trennung für ihre Firmen, die sie zusammen gegründet haben, und das Traumhaus, das sie in den vergangenen Monaten geplant hatten, bedeutet, sei noch nicht geklärt.

Ben erklärt weiter, dass er gern um seine Ehe gekämpft hätte – das beweist auch ein Post vom 24. Dezember, der nun wohl für viele eine ganz neue Bedeutung bekommt. "Zwischen all den Weihnachtsbildern und den Familienbildern vor dem heimischen Weihnachtsbaum habe ich mich heute Abend bewusst entschieden, dieses Bild hier zu posten", schrieb er zu einem Hochzeitsbild von sich und seiner Frau: "Karo hat mir in vielerlei Situationen die Augen geöfnet. Sie hat mir zwei wunderbare Kinder geschenkt, die ich mehr als mein eigenes Leben liebe und egal, was auch passiert, ich weiß, dass du und ich immer gute Eltern sein werden."

