Paul Ritter wird post mortem noch einmal geehrt. Erst vor wenigen Tagen machte die traurige Nachricht vom Tod des Schauspielers die Runde. Der Harry Potter-Darsteller und "Chernobyl"-Star verstarb an einem Gehirntumor und wurde gerade einmal 54 Jahre alt. Jahrelang hatte Paul für die Serie "Friday Night Dinner" vor der Kamera gestanden. Jetzt wird ein TV-Special mit besonderen Fernsehmomenten zu Ehren des Verstorbenen ausgestrahlt.

Wie The Sun berichtete, wird Paul mit einer zehnjährigen Jubiläums-Doku von "Friday Night Dinner" Tribut gezollt. Channel 4 wird eine 90-minütige Dokumentation mit dem Titel "You Look Nice: The True Story of Friday Night Dinner" zeigen. Darin werden nicht nur exklusive Backstage-Szenen gezeigt, die einen Einblick hinter die Kulissen geben sollen, sondern auch Interviews mit seinen Kolleginnen Tamsin Greig und Tracy-Ann Oberman veröffentlicht. Außerdem zeigt der Sender drei Folgen der Show, die vorher von dem Publikum ausgewählt wurden.

Die Produktion Big Talk Publications erklärte nach Pauls Ableben: "Er war ein brillanter, freundlicher und talentierter Mann, der von allen geliebt wurde, die das Glück hatten, ihn kennenzulernen und mit ihm zu arbeiten. Paul wird immer Teil unserer Familie sein."

