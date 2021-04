Auf den internationalen Laufstegen ist David Koch mittlerweile ein Superstar. Der gebürtige Alsfelder ist erfolgreiches Malemodel. Den großen Durchbruch hat er nur dem Fakt zu verdanken, dass er beim Schuleschwänzen auf der Straße entdeckt worden war. Doch warum hatte der Influencer damals keine Lust auf Schule? Das Model verrät jetzt, dass seine Vergangenheit nicht einfach war. Den großen Erfolg hätte er sich als Kind nie erträumt, denn: David hat gestottert und wurde deshalb gemobbt.

"Wenn ich an die Tafel musste und wusste es nicht, dann war ich so nervös. Dann wurde ich gehänselt: 'Jetzt hängt er wieder' und 'Kann er nicht reden?' Das war schon hart und belastend", erinnert sich der 29-Jährige bei "RTL VIPstagram" an die schwere Zeit von damals zurück. Die prägenden Erlebnisse in der Klasse hätten dazu geführt, dass David dem Unterricht oft ferngeblieben war. Laut dem Hessen sei eines aber wichtig: "Dass man nicht die Hoffnung aufgibt, auch wenn es nicht so läuft. Immer weitermachen – das ist ganz wichtig im Leben."

Weil seine schulischen Leistungen damals zu wünschen übrig ließen, habe er sich eine große Karriere nie ausgerechnet und eigentlich geplant, weiterhin als Postbote zu jobben. "Eine Woche nachdem ich von einer Agentin auf der Straße angesprochen wurde, war ich schon in Paris", schwärmt er jetzt aber.

Instagram / davidkoch8 Malemodel David Koch

Instagram / davidkoch8 David Koch, Model

Instagram / davidkoch8 David Koch, 2017

