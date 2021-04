Mit den American Country Music Awards werden jährlich die besten Musiker der USA aus dieser Sparte geehrt – natürlich in der Hauptstadt der Country-Musik: Nashville, Tennessee. Die diesjährige Verleihung fand am 18. April statt. Die beiden Sänger Keith Urban (53) und Mickey Guyton führten galant durch den Abend. Auch bei der nunmehr 56. Preisverleihung wurden wieder einmal tolle Künstler ausgezeichnet. Hier sind die strahlenden Gewinner des Jahres 2021!

In der Kategorie "Entertainer des Jahres" durfte sich Luke Bryan (44) freuen, während "Starting Over" von Chris Stapleton (43) zum besten Album gekürt wurde. Unter den Musikerinnen sahnte außerdem Maren Morris ab, während Thomas Rhett als "Bester männlicher Sänger des Jahres" ausgezeichnet wurde. Doch nicht nur Solokünstler wurden prämiert! Das Country-Pop-Duo Dan + Shay konnte sich erfolgreich gegen vier starke Konkurrenten durchsetzen!

Als Single des Jahres wurde der Song "I Hope You're Happy Now" von Carly Pearce (30) und Lee Brice ausgezeichnet, und die Sängerin des Jahres, Maren Morris, bekam gleich noch ein zweites Mal einen der begehrten Preise verliehen! Ihre emotionale Ballade "The Bones" konnte auch in der Kategorie "Bester Song des Jahres" auf ganzer Linie überzeugen! Und damit der Gewinner noch lange nicht genug: Die fünfköpfige Band Old Dominion darf sich nun offiziell "Gruppe des Jahres" nennen, und Gabby Barrett und Jimmie Allen wurden als beste Newcomer geehrt. Letzterer geht außerdem als erster schwarzer Gewinner in dieser Kategorie in die Geschichte ein.

Der 27-jährige Kane Brown (27) gewann mit seinem cineastischen Musikvideo zum Song "Worldwide Beautiful" ebenfalls einen Preis. Damit hat er sich gegen starke Konkurrenten wie Carrie Underwood (38) und John Legend (42) durchgesetzt. In der Sparte "Musikevent des Jahres" ging die Trophäe erneut an Carly Pearce und Lee Brice. In dieser Kategorie war sogar der diesjährige Moderator Keith Urban vertreten, und zwar mit seinem Song "One Too Many", den er gemeinsam mit Pink (41) aufnahm. Er ging jedoch leer aus.

Für die erfolgreichste amerikanische Radiosendung wurde Kix Brooks mit ihrer Show "American Country Countdown" geehrt. Das internationale Pendant des Awards erhielt Radiopersönlichkeit Lois Lewis von KNIX-FM, und auch die Marktgrößen Lexi Papadopoulos und Jared Banks von KUBL-FM erhielten einen Preis. Im mittleren und kleinen Marktsegment durften sich Buzz Jackson von KIIM-FM sowie Steve Stroud, Ben Walker und Nikki Thomas von dem Sender WXBQ-FM freuen. Doch damit nicht genug. Der fulminante Abend krönte außerdem die besten Radiosender des Jahres. Hier konnten die Radiostationen KNIX-FM, WQDR-FM, KUZZ-AM/FM und KKNU-FM überzeugen.

Hier sind die Gewinner im Überblick:

Entertainer des Jahres: Luke Bryan

Album des Jahres: Chris Stapleton, "Starting Over"

Beste weibliche Künstlerin des Jahres: Maren Morris

Bester männlicher Künstler des Jahres: Thomas Rhett

Duo des Jahres: Dan + Shay

Single des Jahres: Carly Pearce & Lee Brice, "I Hope You’re Happy Now"

Song des Jahres: Maren Morris, "The Bones"

Gruppe des Jahres: "Old Dominion"

Beste neue weibliche Künstlerin des Jahres: Gabby Barrett

Bester männlicher Künstler des Jahres: Jimmie Allen

Video des Jahres: "Worldwide Beautiful", Kane Brown

Musikevent des Jahres: "I hope You're Happy Now", Carly Pearce & Lee Brice

Nationale Radiopersönlichkeit des Jahres: Kix Brooks, "American Country Countdown with Kix Brooks"

Radiopersönlichkeit des Jahres (Haupt-Markt): Lois Lewis, KNIX-FM

Radiopersönlichkeit des Jahres (Großer Markt): Lexi Papadopoulos, Jared Banks, KUBL-FM

Radiopersönlichkeit des Jahres (Mittlerer Markt): Buzz Jackson, KIIM-FM

Radiopersönlichkeiten des Jahres (Kleiner Markt): Steve Stroud, Ben Walker, Nikki Thomas, WXBQ-FM

Radiostationen des Jahres (nach Marktgröße): KNIX-FM, WQDR-FM, KUZZ-AM/FM, KKNU-FM

Getty Images Alan Jackson, Sänger, bei den 56. Academy of Country Music Awards

Getty Images T.J. Osborne von den Brothers Osborne bei den 56. Academy of Country Music Awards

Getty Images Kane Brown beim iHeartRadio Music Festival 2019

Getty Images T.J. Osborne von den Brothers Osborne bei den 56. Academy of Country Music Awards

Getty Images John Osborne von den Brothers Osborne bei den 56. Academy of Country Music Awards

