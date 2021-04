Ashley Spivey ist dem ein oder anderen noch als US-Bachelor-Kandidatin bekannt. Die einstige Single-Lady aus der 15. Staffel der amerikanischen Version des Kuppelformats wurde damals in Woche fünf vom Rosenkavalier nach Hause geschickt – fand jedoch danach ihr Liebesglück mit einem anderen: Seit einiger Zeit versucht sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Steve Hunsberg Nachwuchs zu bekommen, musste aber bereits zwei Fehlgeburten verkraften. Das Paar gibt jedoch seinen Kinderwunsch nicht auf: Jetzt verkündete Ashley überglücklich, dass sie erneut schwanger ist!

Nur fünf Monate nach ihrer Totgeburt ist wieder Nachwuchs im Anmarsch, offenbarte Ashley gestern mit einem süßen Ultraschall-Bild bei Instagram. Trotzdem hat sie die Strapazen der letzten Schwangerschaft noch nicht vergessen – die werdende Mutter ist zwiegespalten und schreibt: "Ich habe Angst und bin nervös, aber ich bin auch überglücklich." Sie denke immer noch oft an ihren Sohn CJ, den sie im November vergangenen Jahres verloren hat. Nach einer künstlichen Befruchtung habe es jetzt wieder geklappt. Mittlerweile ist Ashley in der sechsten Schwangerschaftswoche.

Hatte ihr Sternenkind etwa seine Finger im Spiel? Das vermutet Ashley, denn die Umstände ihrer erneuten Schwangerschaft sind mehr als schicksalhaft. Das Kind soll in der 37. Schwangerschaftswoche das Licht der Welt erblicken. "Das bedeutet, dass das Baby genau zwischen dem Todestag meines Vaters und dem Todestag von CJ zur Welt kommen wird", merkt sie erstaunt an und schreibt weiter: "Es wirkt so, als hätten die beiden gewusst, was ich brauche, um den November zu überstehen."

Anzeige

Instagram / ashleyspivey Ashley Spivey im September 2020

Anzeige

Instagram / ashleyspivey Ashley Spivey und ihr Mann Steve Hunsberg im August 2019

Anzeige

Instagram / ashleyspivey Ashley Spivey im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de