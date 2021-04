In Hollywood steht mal wieder die Nacht der Nächte an! Zum 93. Mal werden die Oscars verliehen. Aufgrund der anhaltenden Gesundheitskrise läuft die Mega-Veranstaltung in diesem Jahr allerdings etwas anders ab als gewohnt. Die Stars und Sternchen tummeln sich dieses Mal zum Beispiel an zwei verschiedenen Locations. Auf eines müssen die Hollywoodgrößen aber nicht verzichten: auf ihren großen Red-Carpet-Auftritt. Und dafür haben sich die ersten Stars schon ordentlich in Schale geschmissen!

Auf den beiden roten Teppichen trudeln so langsam die ersten Promis ein. Stars wie Glenn Close (74), Nicolette Robinson oder Musikerin Tiara Thomas haben mit ihren außergewöhnlichen Looks den ganz großen Auftritt gewagt. Musikerin Celeste Waite überraschte mit einer glitzernden Herzhandtasche. Aber auch einige der Männer, wie zum Beispiel Colman Domingo oder Leslie Odom Jr, haben sich gegen den klassischen schwarzen Smoking und für einen ordentlichen Klecks Farbe entschieden!

Bei anderen Veranstaltungen dieser Art war es zuletzt üblich, dass die Stars ihre Preise via Videocall verliehen bekommen. So manch ein Promi hatte es sich dabei auf seiner heimischen Couch in Jogginghosen gemütlich gemacht. Das große Schaulaufen auf den roten Teppichen war in den vergangenen Monaten absolute Mangelware.

Getty Images Nicolette Robinson bei den Oscars, 2021

Getty Images Tiara Thomas bei den Oscars, 2021

Getty Images Celeste Waite bei den Oscars, 2021

Getty Images Leslie Odom Jr. bei den Oscars, 2021

Getty Images Colman Domingo bei den Oscars, 2021

Getty Images Viola Davis und Julius Tennon bei den 93. Oscars 2021

Getty Images Regina King bei den 93. Oscars 2021

