Brandon Blackstocks Sterbeurkunde offenbart Details zum Tod

Die Sterbeurkunde von Brandon Blackstock (†48), dem früheren Ehemann von Kelly Clarkson (43), wurde veröffentlicht und gibt neue Einblicke in die Umstände seines Todes. Dem Dokument zufolge verstarb der Talentmanager am 7. August in seinem Zuhause in Butte, Montana, an den Folgen eines malignen Melanoms, einer aggressiven Form von Hautkrebs, berichtet People Magazin. Krampfanfälle, die über einen längeren Zeitraum aufgetreten waren, wurden als begleitende, aber nicht ursächliche Erkrankung vermerkt. Brandon kämpfte drei Jahre lang gegen den Krebs und verstarb friedlich im Kreise seiner Familie.

Brandon, der von 2013 bis 2020 mit der Sängerin Kelly Clarkson verheiratet war, hinterlässt vier Kinder: Tochter Savannah und Sohn Seth stammen aus einer früheren Ehe, während Tochter River und Sohn Remington aus der Beziehung mit Kelly hervorgingen. Nach der Diagnose zog Brandon nach Montana, um seinen Lebensabend dort zu verbringen. In einem Statement würdigte seine Familie ihn als hingebungsvollen Vater, dessen Kinder und Enkel seine größte Leidenschaft und Erfüllung waren. Brandon wurde gemäß seinem Wunsch eingeäschert.

Trotz der Trennung blieb Kelly für ihre Kinder stets um das Wohlergehen ihres Ex-Mannes besorgt. Ein nahestehender Insider berichtete, dass sie sich angesichts seiner Erkrankung und zuletzt deutlich verschlechterten Gesundheit um River und Remington sorgte. "Kelly steht in dieser schwierigen Zeit stark da – für ihre Kinder", verriet die Quelle. Brandons Tod bringt nicht nur seine Familie, sondern auch viele Freunde und Weggefährten dazu, einen Mann zu betrauern, dessen Hingabe und Liebe für seine Familie alle überstrahlte.

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson, Januar 2020

IMAGO / MediaPunch Brandon Blackstock und Kelly Clarkson, 2025

