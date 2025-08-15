Neue ARD-Show "Werwölfe" mit Michael Kessler startet bald

Michael Kessler (58) wird ab dem 25. September als Sprecher der neuen ARD-Gameshow "Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung" zu hören sein. Die Show, die auf dem beliebten Gesellschaftsspiel "Die Werwölfe von Düsterwald" basiert, startet mit den ersten vier Episoden in der ARD Mediathek. Weiter geht es laut Fernsehserien.de ab dem 2. Oktober mit den nächsten Folgen, bevor das große Finale am 9. Oktober ausgestrahlt wird. Im linearen Fernsehen werden zudem die ersten beiden Episoden am 2. Oktober um 22:50 Uhr im Ersten zu sehen sein. In dem Format ziehen 13 Teilnehmende in ein abgeschiedenes Dorf, wo sie sich einem spannenden Täuschungsspiel zwischen Wahrheit und Lüge stellen müssen.

Das Konzept der Show ist einfach, aber fesselnd: Drei der 13 Bewohner nehmen heimlich die Rolle von Werwölfen ein und versuchen, unentdeckt zu bleiben, während sie andere Spielende nach und nach ausschalten. Die übrigen Dorfbewohner müssen während hitziger Diskussionen am Tag herausfinden, wer unter ihnen lügt – eine Aufgabe, die sowohl Menschenkenntnis als auch taktisches Geschick verlangt. Michael Kessler zeigte sich laut Pressemitteilung der ARD von seiner Rolle als Erzähler begeistert: "Hier geht's nicht nur um Lügen - sondern darum, wer sie erkennt. Als alter Wolf im Showbusiness ist mir das bestens vertraut." Produziert wird die Show von ITV Studios Germany im Auftrag des Bayerischen Rundfunks.

Michael Kessler, der vor allem als Comedian und Schauspieler bekannt ist, bringt reichlich Erfahrung aus der Unterhaltungswelt mit. In Comedy-Formaten oder Kabarettrollen hat er sich schon häufig als vielseitiger Entertainer bewiesen. Mit seiner markanten Stimme wird er die Zuschauer sicher durch das Dickicht aus Wahrheit und Täuschung lotsen. Das 2001 erschienene Spiel "Die Werwölfe von Düsterwald" genießt längst Kultstatus und wurde international adaptiert. Hierzulande ist das Prinzip vor allem durch das RTL-Format Die Verräter – Vertraue Niemandem! bekannt. Fans können sich also auf ein spannendes neues Kapitel dieses Erfolgskonzepts freuen.

ARD Das Erste/Julia Feldhagen Micheal Kessler als Erzähler der neuen Show "Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung"

ARD Das Erste/Homayoun Fiamor Die neue Reality-Show "Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung"

RTL Wayne Carpendale, Charlotte Würdig, Mirja du Mont und Motsi Mabuse bei "Die Verräter", 2025

