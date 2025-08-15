Sie soll Anna Wintour als Chefredakteurin der Vogue ersetzen

Bei der US-Vogue endet eine Ära, denn Anna Wintour (75) gibt ihren Chef-Posten nach fast 40 Jahren ab. Bleibt die Frage, wer diese Position in Zukunft besetzen wird. Wie Page Six berichtet, wird vor allem Chloe Malle hochgehandelt. Die 39-Jährige ist bereits seit 2011 ein Teil der Vogue-Redaktion. Sie ist nicht nur Redakteurin, sondern auch eine der Stimmen im hauseigenen Podcast "The Run-Through with Vogue". Zudem war Chloe bereits an mehreren Veröffentlichungen der Vogue-Bücher beteiligt. Laut eines Insiders soll die gebürtige New Yorkerin bei ihren Kollegen sehr beliebt sein. Aktuell sind angeblich nur noch wenige Kandidatinnen im Rennen um die Chefredaktion, und Chloe gehört wohl zu den Favoriten.

Genügend Erfahrung bringt sie jedenfalls mit. Unter anderem führte sie schon mehrere große Interviews mit Stars und Sternchen. Zuletzt sprach sie für das Magazin mit Lauren Sánchez (55) und Jeff Bezos (61) über deren Mega-Hochzeit. Zudem könnte sie selbst einen kleinen Promi-Bonus haben: Chloe ist die Tochter der US-Schauspielerin Candice Bergen und des verstorbenen französischen Regisseurs Louis Malle. Witzigerweise spielte ihre Mutter in Sex and the City selbst die Chefredakteurin der Vogue. Sie selbst ist Mutter von zwei kleinen Kindern, weshalb sie vielleicht das nötige Feingefühl mitbringt, eine Redaktion wie die der Vogue zu führen.

Anna ist wohl eng in die Entscheidung eingebunden, wer ihren Posten übernimmt. Ihr Rücktritt nach 37 Jahren war eine kleine Sensation, denn in den vergangenen Jahren kümmerte sie sich aufopferungsvoll um das Magazin. Am 25. Juni soll sie ihrem Team mitgeteilt haben, dass es für sie an der Zeit ist, Platz für die nächste Generation zu machen. Ganz aus der Modebranche verschwinden wird die 75-Jährige aber nicht – besonders im Hinblick auf die Met Gala. Das soll sie ihrem Team versichert haben: "Ich werde die Modebranche und die kreative kulturelle Kraft, die unsere außergewöhnliche Met Gala darstellt, sehr genau beobachten und den Kurs für zukünftige Vogue Worlds und alle anderen originellen, mutigen Ideen, die wir entwickeln könnten, festlegen."

Getty Images Anna Wintour, Met Gala 2024

Getty Images Chloe Malle, Redakteurin der US-Vogue

Getty Images Anna Wintour, Februar 2025