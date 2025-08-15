Neue Quizshow mit Matthias Opdenhövel kommt bald ins TV

Matthias Opdenhövel (54) wird bald mit einer neuen Quizshow auf die Bildschirme zurückkehren. Ab dem 25. September moderiert er "The Connection", die donnerstags um 20:15 Uhr auf Sat.1 und Joyn ausgestrahlt wird. Kandidaten müssen dabei ihr Allgemeinwissen unter Beweis stellen und Verbindungen zwischen scheinbar zufälligen Begriffen herstellen, um den Hauptgewinn von 25.000 Euro zu ergattern. Auch Zuschauer können zu Hause miträtseln und auf Joyn an einem Gewinnspiel teilnehmen.

Produziert wird "The Connection" von Brot&Butter Entertainment, und die erste Staffel wird insgesamt sieben Folgen umfassen, darunter auch eine ursprünglich nur zu Testzwecken gedrehte Episode. Das Format basiert auf einer erfolgreichen niederländischen Show, die bereits seit vier Staffeln auf NPO1 ausgestrahlt wird und dieses Jahr ebenfalls in Spanien adaptiert wurde. Für Matthias ist dies bereits die zweite Quizshow, die er auf dem Donnerstags-Sendeplatz von Sat.1 moderiert, nachdem er zuvor mit "The Floor" das Publikum beeindruckte.

Nach dem durchwachsenen Erfolg von "Hast du Töne?" hat der Moderator nun die Chance, beim Publikum mit einem frischen Konzept zu punkten. Der Auftakt der zweiten Staffel der Quiz-Musikshow konnte vor rund vier Wochen nämlich nicht überzeugen. Nur 700.000 Zuschauer schalteten damals ein, davon 210.000 in der werberelevanten Zielgruppe, wie der Mediendienst DWDL berichtete. Im Vergleich zu Konkurrenzprogrammen wie dem Blockbuster "Fluch der Karibik 2" auf RTL und der Frauen-EM im Fernsehen musste sich die Musik-Quizshow geschlagen geben. Trotz prominenter Unterstützung durch Teamkapitäne wie Caroline Frier (42), Rick Kavanian (54) und Riccardo Simonetti (32) blieb die große Resonanz aus.

Matthias Opdenhövel

Matthias Opdenhövel, Moderator

Matthias Opdenhövel bei "Hast du Töne?"

