Auftritt der Tochter verpasst: Eminem weinte nach Überdosis

Eminem (52) teilte ein sehr bewegendes Kapitel seines Lebens in der neuen Dokumentation "STANS", die seit dem 7. August in den Kinos läuft. Der Rapper spricht dort über eine Nahtoderfahrung nach einer Überdosis im Jahr 2007. Diese hatte nicht nur körperliche, sondern auch emotionale Folgen für ihn. Besonders hart traf es ihn, als er erfuhr, dass er den ersten Gitarrenauftritt seiner Tochter Hailie Jade McClintock verpasst hatte. "Ich hatte ein Video davon und als ich es sah, habe ich geweint", erzählt er in der Dokumentation. "Die Schuldgefühle waren erdrückend. Es war, als ob ich mich fragen musste: 'Willst du wirklich alles verpassen?'" Dieser Moment wurde für den Rapper zum Wendepunkt in seinem Leben.

Die Überdosis war Teil eines Teufelskreises. Eminem beschreibt in der Dokumentation, wie er sich in seinen Depressionen den Schmerzmitteln zuwandte, was zu einer erhöhten Toleranz und schließlich zur Überdosis führte. Damals konsumierte er bis zu 20 Pillen am Tag. Es folgten Tage der Genesung im Krankenhaus und ein langer Weg zur Nüchternheit, den er schließlich 2008 erfolgreich beschritt. Zwei Jahre später veröffentlichte er das Album "Relapse", in dem er verarbeitete, was passiert war. Heute kann der Rapper stolz auf viele Jahre Abstinenz zurückblicken, was er im April letzten Jahres mit einem Instagram-Beitrag feierte. Er schrieb auf ein Foto seines Abstinenz-Chips: "16 Jahre!"

Die Dokumentation "STANS", benannt nach Eminems Hit von 2000, beleuchtet das komplexe Leben des Sängers, seine Beziehung zu sich selbst und seinen Fans – den berühmten "Stans". Diese Mischung aus Interviews, Archivmaterial und stilisierten Szenen zeigt nicht nur Eminems Karrierehöhepunkte, sondern auch seine menschlichen Momente. Während der schwierigen Zeit nach der Überdosis half ihm vor allem die Liebe zu seiner Tochter, einen Neuanfang zu wagen. Hailie, die heute 29 Jahre alt und mittlerweile selbst Mutter ist, steht oft im Mittelpunkt seiner Musik und war auch privat ein Anker für ihn. "Wenn du es nicht für dich selbst kannst, dann mach es wenigstens für sie", erinnert sich der Künstler an seinen damaligen Gedanken. Ein klares Zeichen, wie wichtig Familie für den Superstar ist.

Getty Images Eminem im Februar 2022

Instagram / hailiejade Hailie Jade Scott Mathers, Podcasterin

Getty Images Eminem, Rapper