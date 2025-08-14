Wegen Papa Willi (†): Stefano Herren platzt der Kragen

Stefano Herren, der Sohn des verstorbenen Willi Herren (†45), hat seiner Wut auf Instagram freien Lauf gelassen. Ohne die beschuldigte Person namentlich zu nennen, übte er scharfe Kritik, da diese seinen verstorbenen Vater scheinbar schlecht dastehen lassen hat. "Hör gut zu, du erbärmliches Stück Dreck", begann Stefano seine Hasstirade und fügte hinzu: "Du hast nicht das geringste Recht, meinen toten Vater auch nur weiterhin zu erwähnen und trotzdem trittst du immer wieder wie ein krankes, hinterhältiges Biest auf ihn ein."

Was den 41-Jährigen besonders emotional machte: Sein elfjähriger Sohn habe die schmutzigen Bemerkungen über seinen toten Großvater gelesen und brach deshalb vor seinem Vater in Tränen aus. "Du hast nicht nur mich verletzt, sondern auch ein Kind zerstört", wütete Stefano. Doch es waren wohl nicht nur die abfälligen Aussagen, die angeblich über Willi getroffen wurden. Der Streit entzündete sich laut Stefano zudem an dem Vorwurf, dass persönliche Gegenstände seines Vaters, darunter für die Familie bedeutsame Sachen, zum Verkauf angeboten wurden.

Die Identität der von Stefano kritisierten Person bleibt unklar, doch die Wortwahl und der Kontext legen nahe, dass Jasmin Herren (46), Willis Witwe, gemeint sein könnte. Insbesondere Bemerkungen wie "Ohne meinen Vater wärst du noch immer nackt am Tanzen" scheinen auf Jasmins Vergangenheit als Nackttänzerin hinzudeuten. Zudem repostete Jasmin Stefanos Wutrede wortlos in ihrer Instagram-Story, was die Gerüchte weiter anheizte. Bereits im Juli hatte Stefano mit einem emotionalen Text auf Instagram auf sich aufmerksam gemacht, der ebenfalls stark vermuten ließ, dass er sich mit Jasmin im Streit befindet. Eine Aussprache zwischen den Parteien scheint in weiter Ferne.

Anzeige Anzeige

Instagram / stefano_herren Stefano Herren im August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / williherren Stefano und Willi Herren, 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren, Reality-TV-Star