Rapper Lil Pump entkommt nur knapp tödlichem Autounfall

Lil Pump (24) ist mit dem Schrecken davongekommen. Wie der Hip-Hop-Star auf Instagram berichtet, war er vor wenigen Tagen bei heftigem Regen mit dem Auto unterwegs, als er die Kontrolle über den Wagen verlor. Er berichtet: "Ich hätte fast mein Leben verloren. Gott ist echt! Fahrt nicht bei Regen. Gesundheit ist das Wichtigste. Ich musste das Fenster eintreten, um herauszukommen, sonst wäre ich tot gewesen." Dazu teilt er ein Foto des verunglückten SUVs, der auf der Seite in einem Graben liegt. Der US-Amerikaner ist sich seines Glückes bewusst und verspricht seinen Fans in seinem Post, an seinem Geburtstag in die Kirche zu gehen, um Gott zu danken.

Die dramatische Geschichte hat zahlreiche Fans tief berührt, die Lil Pumps Social-Media-Account mit Genesungswünschen überschütten. Doch der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Gazzy Fabio Garcia heißt, nutzt seine Online-Profile nicht immer, um tiefgründige Messages zu verbreiten. Im Frühjahr teilte er ein Selfie, auf dem er nackt im Spiegel posierte, im Netz. Seine Körpermitte bedeckte er dabei mit Geldscheinen. Das provokante Foto sorgte damals für gemischte Reaktionen bei seinen Followern.

Auch musikalisch ist der 24-Jährige umstritten. 2017 wurde er durch seinen Hit "Gucci Gang" weltweit bekannt und gehört seitdem zur sogenannten SoundCloud-Rap-Szene, aus der auch Künstler wie Lil Yachty (27) stammen. Trotz seines kometenhaften Aufstiegs hatte der Musiker in den letzten Jahren auch berufliche Rückschläge zu verkraften, wie die schlechten Verkaufszahlen seines aktuellen Albums "Lil Pump 2". Der bekannte Musikkritiker Anthony Fantano zerriss die Platte in einem YouTube-Video und erklärte: "Dieses Album ist nicht gut. Je mehr er rappt, desto mehr entlarvt er sich selbst als Idiot."

Instagram / lilpump Lil Pump im Februar 2025

Instagram / lilpump Lil Pumps Auto, August 2025

Instagram / lilpump Lil Pump, Rapper

