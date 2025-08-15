So erfuhr Emma Heming von Bruce Willis' Demenz-Diagnose

Bruce Willis (70) erhielt 2023 die niederschmetternde Diagnose Frontotemporale Demenz (FTD). Seine Ehefrau Emma Heming (47) teilte nun offen in einem Interview mit dem US-Sender ABC, wie sich dieser Moment für sie anfühlte: "Ich war so in Panik, und ich erinnere mich nur daran, dass ich es gehört habe – und danach nichts mehr." Sie fühlte sich wie im freien Fall, als sie die Worte über ihren Mann vernahm. Seit der Diagnose hat sich der Schauspieler bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, während seine Familie regelmäßig Einblicke gewährt.

Emma setzt sich aktiv für das Bewusstsein rund um Demenz und die Unterstützung für Angehörige ein. In ihrem Buch "The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path", das am 9. September in den USA und am 12. November in Deutschland erscheint, teilt sie ihre Erfahrungen als pflegende Ehefrau. Die pflegebedürftigen Menschen stehen dabei ebenso im Fokus wie die emotionale und mentale Belastung der Angehörigen. Immer wieder spricht Emma über die Herausforderungen, die sie und ihre Familie meistern müssen, und fordert mehr Hilfe für Betroffene. "Liebe ist wunderschön. Sie ist groß, sie ist bedingungslos", sagte sie, als sie im Interview nach der Bedeutung von Liebe gefragt wurde.

Bruce ist Vater von fünf Töchtern, darunter die beiden gemeinsamen Töchter mit Emma sowie Rumer (36), Scout (34) und Tallulah (31) aus seiner früheren Ehe mit Demi Moore (62). Trotz seiner Krankheit bleibt die Familie eng verbunden, teilt liebevolle Momente und steht geschlossen an Bruces Seite. Emma ist seit 2009 mit dem Schauspieler verheiratet und hat sich in den letzten Jahren als starke Stütze für ihre Familie und als Aufklärungsstimme in Bezug auf Demenz gezeigt. Die Diagnose hat das Leben aller Beteiligten verändert, doch für Emma ist klar: Es sind Liebe und Zusammenhalt, die sie durch diese schwierige Zeit tragen.

Getty Images Bruce Willis und seine Ehefrau Emma Heming Willis

Getty Images Bruce Willis mit seiner Frau Emma Heming

Getty Images Scout LaRue Willis, Tallulah Willis, Demi Moore und Rumer Willis auf einer Fimpremiere 2024