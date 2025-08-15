Kurz nach Hochzeit: Jeff Bezos trauert um seine Mutter

Traurige Nachrichten für Jeff Bezos (61): Der Unternehmer trauert um seine Mutter Jacklyn Bezos, die im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Wie die Bezos Family Foundation über den Instagram-Account des Unternehmensgründers bekanntgab, starb Jacklyn am Donnerstagmorgen friedlich in ihrem Zuhause in Miami, Florida. Schon 2020 wurde bei ihr Lewy-Körper-Demenz diagnostiziert, eine fortschreitende neurologische Erkrankung, die sie seitdem begleitete. Ihr Ehemann Mike Bezos, mit dem sie über 50 Jahre verheiratet war, war bis zuletzt an ihrer Seite. Die Stiftung würdigte Jacklyn und bezeichnete sie als "das wahre Sinnbild von Entschlossenheit, Güte und Dienst an anderen".

Jacklyn Bezos brachte Jeff zur Welt, als sie noch in der Highschool war, und zog ihn zunächst als alleinerziehende Mutter groß. Später heiratete sie Mike Bezos, mit dem sie zwei weitere Kinder bekam. In einem Beitrag ihres Sohns wird sie als liebevolle Mutter beschrieben, die ihr Leben ihrer Familie widmete und ihre Kinder mit viel Geduld und Weisheit erzog. Besonders während der letzten fünf Jahre, als Jacklyn gegen ihre Krankheit kämpfte, habe ihre Familie Stärke und Zusammenhalt bewiesen. Die Familie hat dazu aufgerufen, Jacklyn zu ehren, indem man eine gemeinnützige Organisation unterstützt oder in ihrem Andenken eine gute Tat vollbringt.

Jeff Bezos sprach in der Vergangenheit oft voller Stolz über den Einfluss seiner Mutter auf sein Leben. Sie sei es gewesen, die ihm Werte wie Hartnäckigkeit und Menschlichkeit mit auf den Weg gegeben habe. Jacklyn war tief im sozialen Engagement verwurzelt, unter anderem unterstützte sie Bildungsprojekte durch die von ihr und der Familie gegründete Stiftung. Für Jeff bleibt neben dem Schmerz die Erinnerung an eine Frau, die nicht nur für ihre Familie, sondern auch für viele andere ein Vorbild war.

Instagram / jeffbezos Jeff Bezos und seine Mama Jackie, Mai 2022

Getty Images Jackie Bezos, Jeff Bezos und Mike Bezos, 2016

