So lässig reagiert Mariah Carey auf Katy Perrys All-Ausflug

Mariah Carey (56) ließ kürzlich in einem Interview mit BBC Radio kaum Zweifel daran, dass sie eine entspannte Haltung gegenüber Katy Perrys (40) kürzlichem Ausflug ins All hat. Als die Sängerin gefragt wurde, ob sie selbst Interesse an einer solchen Reise hätte, zeigte sich Mariah zunächst überrascht: "Hat sie das wirklich gemacht?", musste sie zweimal nachfragen. Als sie erfuhr, dass Katy mit einer rein weiblichen Crew und Blue Origin ins All geflogen war, lobte die "Hero"-Sängerin ihre Kollegin anerkennend: "Wow. Alright Katy. Ich bin nicht sauer auf sie. Das ist ziemlich beeindruckend."

Katy war im April Teil einer spektakulären Weltraummission, bei der sie mit einer rein weiblichen Crew das Weltall erkundete. Zu den weiteren Teilnehmerinnen gehörten bekannte Persönlichkeiten wie die Journalistin Gayle King (70), die Bioastronautik-Forscherin Amanda Nguyen und die ehemalige NASA-Raketenwissenschaftlerin Aisha Bowe. Der suborbitale Flug fand im Rahmen des wachsenden Weltraumtourismus statt, der mittlerweile eine Attraktion für Abenteurer und Prominente geworden ist. Trotz ihrer Bewunderung für Katys Mut und Pioniergeist machte Mariah jedoch deutlich, dass für sie der Himmel auf der Erde ausreicht. "Ich glaube, ich habe genug erreicht", antwortete sie schmunzelnd.

Obwohl Mariah keinen Reiz darin sieht, selbst dem Beispiel ihrer Kollegin zu folgen, hatte sie nur anerkennende Worte für die außergewöhnliche Erfahrung der anderen Sängerin. Mariah, die in der Musikwelt längst einen festen Platz eingenommen hat, ist bekannt für ihre selbstbewusste und gelassene Art. Für Abenteuer wie diese zieht sie es offenbar vor, passiv zu applaudieren, während sie ihre Energie voll und ganz ihrer Musik und ihrer Familie widmet. Mit dieser Haltung beweist sie einmal mehr, dass sie ihrem Ruf als unnachahmliche Diva treu bleibt.

Imago Mariah Carey in London, August 2025

Getty Images Mariah Carey, Sängerin

Blue Origin/Mega Die Crewmitglieder der Blue-Origin-All-Expedition