So begann Taylor Swift und Travis' Liebesgeschichte wirklich

Travis Kelce (35) und Taylor Swift (35) haben eine Liebesgeschichte, die wie aus einem Hollywood-Film klingt. In einem Interview mit GQ verriet der American-Football-Spieler nun neue Details über den Anfang ihrer Beziehung. Laut Travis begann die Romanze im September 2023, nachdem er bei einem Konzert der Sängerin eine gewagte erste Geste unternommen hatte. "Ich wollte ihr ein Freundschaftsarmband mit meiner Nummer darauf geben", erklärte Travis damals in seinem Podcast "New Heights". Zwar konnte er ihr das Armband nicht persönlich überreichen, doch offenbar hatte Taylor von der Aktion Wind bekommen – und kurze Zeit später begann das Paar, sich intensiver kennenzulernen.

Im selben Interview erklärte Travis, wie "organisch" sich ihre Liebesgeschichte entwickelt habe. "Wir sind zwei lebenslustige Menschen, die dieselben Werte teilen und jeden so akzeptieren, wie er ist", sagte er. Auch wenn ihre Beziehung in aller Öffentlichkeit begann, ließen sich die beiden nicht durch den medialen Druck beeinflussen. "Wir haben einfach Spaß und genießen jede Sekunde miteinander", fügte Travis hinzu. Bereits nach ihrem ersten gemeinsamen Auftreten bei einem Spiel der Kansas City Chiefs, bei dem Taylor neben Travis’ Mutter Donna saß, war klar, dass die Beziehung ernst ist. Mit ihrer Unterstützung bei verschiedensten NFL-Spielen zeigte die Pop-Ikone, dass sie stolz auf ihren Partner ist.

Die beiden haben seither nicht nur beruflich, sondern auch privat viele gemeinsame Höhenflüge erlebt. Sei es ein romantischer Urlaub auf den Bahamas, ein Überraschungsauftritt von Travis auf Taylors "Eras Tour" oder intime Geburtstagsfeiern – ihre Liebe scheint stets im Rampenlicht zu stehen. Doch auch wenn die Fans von ihrer Beziehung begeistert sind, betonte Travis immer wieder seine Bewunderung für Taylor und ihre Bodenständigkeit trotz des enormen öffentlichen Drucks, unter dem sie steht. "Ich habe noch nie jemanden wie sie getroffen, und ich lerne jeden Tag von ihr", schwärmte er im Gespräch mit dem Wall Street Journal.

