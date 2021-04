Peko Keiko spricht über den Tod ihres Mannes. Am vergangenen Donnerstag gab es traurige Nachrichten für die Fans der schottischen Band The Bay City Rollers: Ihr früherer Frontmann Les McKeown ist nach einem Herzinfarkt überraschend verstorben. Der Tod des Musikers wurde von seinen Bandkollegen bekannt gegeben, die ihrem Freund rührende Worte im Netz gewidmet hatten. Wenige Tage später meldet sich nun auch seine Witwe mit einem emotionalen Statement.

"Es war ein großer Schock, aber jetzt hat er seinen Frieden", sagt Peko im Gespräch mit Mail Online. Das Paar war bis zum Tod des 65-Jährigen ganze 30 Jahre lang verheiratet und habe so einige Höhen und Tiefen durchgemacht. In dem Interview erinnert sich die Hinterbliebene an ihr Kennenlernen und ziemlich turbulente Zeiten zurück. Als Peko dem Briten vor vielen Jahren in einem Sushi-Restaurant in London begegnete, habe sie nicht gewusst, dass er ein gefeierter Star war.

In ihrer Ehe machte Les aber auch mit Affären und Liebeleien zu anderen Männern Schlagzeilen. Seine Frau habe ihm immer vergeben. "Leslie war ein guter Ehemann. Aber natürlich hat jeder seine Höhen und Tiefen. Ich bin zu jedem Konzert mit unserem Sohn", erinnert sie sich. Obwohl sie viele harte Zeiten hatten, hätten die schönen Momente alles wieder gut gemacht.

Getty Images Les McKeown im Jahr 2005 in Harlow, England

Instagram / lesmckeownuk Les McKeown und seine Frau

Getty Images Frontmann der The Bay City Rollers Les McKeown

