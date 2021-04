Traurige Nachrichten für die Fans der schottischen Band The Bay City Rollers: Wie seine Familie und Bandkollegen heute bekannt gaben, verstarb Les McKeown am 20. April im Alter von 65 Jahren. Er war von 1973 bis 1978 der Frontmann der Musikgruppe, die in den 70er-Jahren Erfolge mit Hits wie "I Only Wanna Be With You" feierte. Er soll plötzlich verstorben sein, über die Todesursachen ist noch nichts bekannt.

Seine Bandkollegen und seine Familie verabschieden sich in einem rührenden Statement via Facebook: "Mit tiefer Trauer verkünden wir den Tod unseres geliebten Mannes und Vaters Leslie Richard McKeown. Leslie ist plötzlich am 20. April 2021 zu Hause verstorben", schreiben die Angehörigen. Derzeit würden Vorkehrungen für seine Beerdigung getroffen und sie bitten um Privatsphäre nach dem Verlust.

Les McKeown hinterlässt seine Frau Keiko und seinen erwachsenen Sohn Jubei. Fans des Sängers sind geschockt über die traurige Nachricht: "Keine Worte – das ist so traurig. Vielen Dank für die Musik und Erinnerungen und viel Liebe und tiefstes Beileid an Keiko und Jubei. Ruhe in Frieden" und "Les war mein Kindheitsheld", sind nur wenige der vielen mitfühlenden Kommentare unter dem Post.

Anzeige

Getty Images Les McKeown bein einem Auftritt im australischen Sydney, 2007

Anzeige

Getty Images Les McKeown bei einem Auftritt der Bay City Rollers, 1976

Anzeige

Getty Images Die Bay City Rollers um Les McKeown (2. von rechts)

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de