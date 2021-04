Melissa Lucarelli hat es getan! Die 39-Jährige wurde nach ihrer Teilnahme an der australischen Version von Hochzeit auf den ersten Blick – Married at First Sight – bekannt. Doch auch mit einem pikanten Detail ihres Liebeslebens machte sie auf sich aufmerksam: Sie räumte ein, seit einem Jahrzehnt keinen Sex mehr gehabt zu haben! Doch jetzt kam es im wahrsten Sinne des Wortes nach langer Durststrecke für Melissa endlich wieder zu einem Höhepunkt!

Mit Jake Edwards, der ebenfalls an der Kuppelshow teilgenommen, dann allerdings jemand anderen geheiratet hatte, gönnte sich Melissa im vergangenen Februar das Schäferstündchen mit ihrem Kollegen. Sie seien beide zu dem Zeitpunkt Single gewesen, wie sie gegenüber The Wash betont. Und wie war der Sex nach so vielen Jahren? "Ich dachte, ich könnte auf cool und entspannt machen. Aber ich war alles andere als entspannt, wie ihr euch sicher alle denken könnt", gibt sie Einblicke.

In einem Interview vor zwei Jahren sprach Melissa mit 9Honey über ihre lange Abstinenz: "Ich dachte, es würden vielleicht acht Monate werden maximal. Ich hätte nicht gedacht, dass es acht Jahre werden würden!" Sie habe zwar Männer gedatet und auch das eine oder andere Mal geknutscht – doch darüber hinaus sei es weder zu Sex noch zu einer Beziehung gekommen.

Instagram / mellucarelli Melissa Lucarelli, Realitystar

Instagram / jake_edwards_official Jake Edwards, Reality-TV-Star

Instagram / mellucarelli Melissa Lucarelli, April 2021

