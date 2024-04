Indizien beweisen: Ist sie der "The Masked Singer"-Robodog?

Steckt diese Moderatorin unter der Maske? Die erfolgreiche Rateshow The Masked Singer hält aktuell wieder ganz Deutschland zum Rätseln an. Die Fans der Sendung haben auch schon so einige Theorien, welche vermummten Stars dieses Mal unter den Kostümen stecken. Promiflash hat eine Maske nun besonders unter die Lupe genommen – laut den Indizien könnte Nazan Eckes (47) unter dem Robodog stecken! Zum einen wäre da das Viva-Logo – Nazan hatte bei dem Sender damals ihr 18-monatiges Volontariat absolviert. Zudem ist in einem der Indizien-Clips der Deutsche Fernsehpreis zu sehen, durch den die Moderatorin im Jahr 2011 führte.

Damit aber nicht genug: Ebenfalls zu entdecken ist ein Wetterfrosch. Nazan moderierte zu ihren Anfangszeiten in der TV-Branche bei "Guten Abend RTL" sowie bei "RTL West" das Wetter. Ebenfalls ein Hinweis auf die 47-Jährige könnten die Tanzschuhe darstellen – sie moderierte nicht nur die ersten drei Ausgaben von Let's Dance, sondern nahm 2019 auch selbst als Kandidatin teil.

Nicht nur die Indizien sprechen für das Fernsehgesicht, auch viele Zuschauer meinen, Nazan an der Stimme erkannt zu haben. In der Joyn-App stimmen ganze 54 Prozent der Fans dafür, dass sie sich unter dem Robodog verbirgt. Mit 25 Prozent folgt ihr Collien Ulmen-Fernandes (42). Immerhin stand auch sie einst für Viva vor der Kamera.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nazan Eckes, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Collien Ulmen-Fernandes, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Nazan unter dem Robodog steckt? Ja, auf jeden Fall! Nein, ich habe eine andere Theorie. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de