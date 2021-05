Schlechte Neuigkeiten für alle Fans: Denn die Netflix-Produktion "Die Bande aus der Baker Street" wird keine zweite Staffel bekommen. In der Serie geht es um eine Gruppe Straßenkinder, die im Umkreis der berühmten Londoner Straße leben. Wer sich in der ersten Season schon zu sehr in den Cast und die teilweise übernatürliche Verbrecherjagd verguckt hat, muss jetzt stark sein: Denn der Streaminganbieter setzte die Show kurzerhand ab.

Dabei sei gar nicht immer so ganz klar, was die Gründe für ein Netflix-Aus sind, berichtete das Medienportal Filmstarts. Denn Zuschauerzahlen gebe der Videodienst in der Regel nur bei ausgesprochen erfolgreichen Serien heraus. Obwohl "Die Bande aus der Baker Street" den Einzug in die Top 10 des Anbieters schaffte, reichte das Interesse des Publikums offenbar nicht aus. Anders als Sherlock und "Elementary" gelingt es dieser Adaption des weltberühmten Detektiv-Stoffes von Arthur Conan Doyle also nicht, im Serienmarkt Fuß zu fassen.

Ein Grund für das schnelle Ende der Sendung könnte der bunte Genre-Mix gewesen sein, mit dem die Macher offenbar das Publikum begeistern wollten: Die Geschehnisse sind nämlich teilweise übernatürlich und mit Horror-Elementen ziemlich brutal dargestellt. Diese Mischung konnte eventuell keine Zuschauergruppe so richtig für sich gewinnen.

Matt Squire "Die Bande aus der Baker Street"-Darsteller

Matt Squire Szene aus "Die Bande aus der Baker Street"

Matt Squire Szene aus der Netfix-Serie "Die Bande aus der Baker Street"

