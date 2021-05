Dark-Liebhaber aufgepasst! Nachdem die erfolgreiche Netflix-Produktion im vergangenen Jahr ein Ende fand, sind die Schöpfer und Showrunner Baran bo Odar (43) und Jantje Friese (44) nun mit einem neuen Drama für den Streamingdienst zurück. Das Ehepaar will mit einer außergewöhnlichen Geschichte, einem paneuropäischen Cast und einer revolutionären Technik die deutsche Serienlandschaft erneut revolutionieren. Vor Kurzem begannen nun unweit von Berlin die Dreharbeiten zum historischen Mysteryprojekt "1899".

Wie Filmstarts berichtet, wurde in Babelsberg ein Atelier errichtet, in dem die Drehorte dank riesiger LED-Installationen direkt hinter die Darsteller projiziert werden können. In der Hauptrolle der Mysteryserie ist Andreas Pietschmann zu sehen, der bereits bei "Dark" mit Baran bo und Jantje zusammenarbeitete. Weitere bekannte Netflix-Gesichter sind der spanische Élite-Darsteller Miguel Bernardeau (24) sowie die dänischen Schauspieler Lucas Lynggaard Tønnesen (20) und Clara Rosager (24), die zuvor in "The Rain" zu sehen waren.

Die genaue Handlung des Dramas ist bisher noch ein großes Geheimnis. Fest steht jedoch, dass sich die erste Staffel gegen Ende des 19. Jahrhunderts spielt und sich um ein Auswandererschiff dreht, auf dem alle von einer besseren Zukunft in New York träumen. Auf dem offenen Meer entdecken die Passagiere aus den unterschiedlichsten Teilen Europas ein Schiff, welches seit mehreren Monaten als vermisst gilt. Es entwickelt sich ein Netz aus Rätseln, das die Vergangenheit jedes einzelnen Fahrgastes miteinander zu verbinden scheint. Wann genau sich die Netflix-Abonnenten auf "1899" freuen dürfen, steht noch in den Sternen.

Anzeige

Getty Images Baran bo Odar und Jantja Friese auf der "Dark"-Premiere

Anzeige

Getty Images Schauspieler Andreas Pietschmann im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Schauspieler Andreas Pietschmann und Regisseur Baran bo Odar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de