Darauf haben die Fans des Netflix-Hits Dark schon lange gewartet: Die dritte Staffel steht in den Startlöchern! Die Mysteryserie ist nicht nur die erste deutsche Eigenproduktion des Streamingdienstes, sondern zählt auch zu den erfolgreichsten. Nach Staffel eins im Jahr 2017 folgte 2019 dann die Fortsetzung. Doch die mysteriöse Geschichte rund um die fiktive Kleinstadt Winden ist noch nicht auserzählt – die Zuschauer waren mit einem Cliffhanger zurückgelassen worden. Jetzt zeigt der Trailer zur finalen Staffel, wie "Dark" endet...

Achtung, Spoiler!

Den kurzen, aber spannenden Teaser teilte Netflix jetzt via YouTube. Wir erinnern uns: Am Ende der zweiten Staffel hatte Martha (Lisa Vicari, 23) bereits angedeutet, dass sie aus einer anderen Welt stammt. In dem neuen Clip wird nun deutlich: Sie sprach hier von einem Paralleluniversum – in dem offenbar auch die kommenden Folgen spielen werden! Ansonsten verspricht der Trailer wieder eine Menge Rätsel. Zudem soll "der letzte Zyklus enden" – gelingt es Jonas (Louis Hofmann, 22) also tatsächlich, den leidigen Zeitreise-Zyklus zu durchbrechen?

Gute Nachrichten für diejenigen, die es jetzt gar nicht mehr erwarten können, weiterzuschauen: Die dritte Staffel "Dark" beginnt schon am 27. Juni – und soll laut DWDL acht Folgen von je einer Stunde umfassen. Werdet ihr euch das Finale ansehen? Stimmt ab!

Andreas Rentz/Getty Images for Netflix "Dark"-Star Lisa Vicari

Netflix Louis Hofman als Jonas in "Dark" Staffel zwei

Andreas Rentz/Getty Images for Netflix Die "Dark"-Stars Louis Hofmann und Oliver Masucci



