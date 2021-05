So könnte Deutschland wieder eine bessere Eurovision Song Contest-Platzierung gelingen! Beim diesjährigen Musikwettbewerb reichte es für Deutschland mal wieder nur für einen der hinteren Ränge: Jendrik Sigwart (26) schaffte es mit seinem Song "I Don't Feel Hate" gerade einmal auf Platz 25, nur Großbritannien schnitt noch schlechter ab. Nach dieser erneuten Pleite sprach Promiflash mit einem ESC-Experten. Irving Wolther alias Dr. Eurovision weiß, wie Deutschland sich eine bessere Platzierung sichern kann.

"Dazu müssten endlich mal ein paar bekannte Künstler die Arschbacken zusammenkneifen und ihren Hut in den Ring werfen", betont Irving. Seiner Meinung nach machen die "guten Künstler" in Deutschland einen großen Bogen um das Musikevent. "Die meiden den Song Contest wie der Teufel das Weihwasser, weil sie Angst haben, dass sie damit ihr Standing oder ihre Verkaufserfolge in Deutschland gefährden", vermutet er. Dabei würde eine Teilnahme die Karriere des Musikers sogar pushen, ist der ESC-Experte sich sicher.

Ein Erfolgsrezept für den kommenden Deutschlandrepräsentanten gibt es jedoch nicht. "Wichtig ist, dass dahinter wirklich eine Künstlerpersönlichkeit steht, die den Wunsch hat, da etwas auszudrücken und den Zuschauern etwas mitzugeben und nicht nur auf die eigene Karriere schielt", stellt Irving gegenüber Promiflash klar.

Instagram / mynameis_jendrik Jendrik Sigwart, ESC-Kandidat 2021

Facebook / Irving Wolther Irving Wolther, ESC-Experte

Getty Images Jendrik Sigwart beim ESC 2021

