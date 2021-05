Wer ist der erste Sieger von "Das Wunschmenü der Stars – Alle unter einem Dach"? Am heutigen Sonntag flimmerte die neue VOX-Sendung das erste Mal über die Bildschirme. Insgesamt gibt es zwei Folgen. Den Anfang machten Gregor Meyle (42), Laura Karasek, Sabrina Mockenhaupt (40) und Jimi Blue Ochsenknecht (29). Sie verbrachten vier Tage an der Ostsee und kochten sich gegenseitig ihre Wunschmenüs. Doch welcher Star konnte die Gaumen seiner Mitstreiter am meisten verwöhnen?

Gregor konnte sich den ersten Platz sichern! Er kochte Jimis Lieblings-Hauptspeise Kalbsschnitzel mit Spargel, Kartoffeln und Sauce Hollandaise, Mockis liebste Vorspeise Blumenkohlsuppe mit Rote Beete und Trüffelöl und den von Laura gewünschten Nachtisch Rote-Beeren-Sorbet. Für jedes von ihm gezauberte Gericht bekam er die volle Punktzahl von 10. Dicht hinter ihm mit insgesamt 29 Punkten landete Jimi.

Gregor war sichtlich gerührt von seinem Sieg. Er durfte sich über eine Siegprämie von 10.000 Euro freuen. "Alle haben ihr Bestes gegeben und gekämpft. Aber das Tolle ist, dass das für einen guten Zweck ist, für meine beiden Charity-Projekte, bei denen ich Botschafter bin – das Kinderhospiz und Hear The World", freute der Sänger sich.

Christoph Hardt/Future Images/ActionPress Gregor Meyle in der WDR-Sendung "Kölner Treff"

TVNOW / ITV Studios Germany Gregor Meyle (l.) mit seinen Mitstreitern bei "Das Wunschmenü der Stars

Instagram/gregormeyle Gregor Meyle, Oktober 2018

