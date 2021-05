In den USA hat sich ein tragisches Unglück ereignet. Nach dem Start in Smyrna im Bundesstaat Tennessee soll ein Flugzeug, die Cessna C501, am Samstagmittag in den Percy Priest Lake gestürzt sein. Das bestätigte eine Sprecherin der US-Luftfahrtbehörde FAA laut CNN. Die Ursache des Absturzes ist bisher nicht bekannt. An Bord der Maschine sollen sich sieben Personen befunden haben – unter ihnen auch Schauspieler Joe Lara und seine Frau Gwen.

Laut übereinstimmenden Medienberichten, die sich auf die örtlichen Behörden berufen, sind alle sieben Passagiere der Cessna C501 tot. William Joseph Lara, wie der bekannte Darsteller mit vollem Namen heißt, soll unter ihnen gewesen sein. Der US-Amerikaner wurde durch seine Rolle des Tarzan im Film "Tarzan in Manhatten" aus dem Jahr 1989 bekannt. Er wurde nur 58 Jahre alt.

Ein ähnlicher Schicksalsschlag traf im Januar 2020 die Familie von Basketball-Star Kobe Bryant (✝41). Der Sportler und seine Tochter Gianna (✝13) kamen bei einem Helikopterabsturz ums Leben. Sieben weitere Passagiere starben damals bei dem Unglück.

SIPA PRESS Joe Lara und Kim Crosby, Schauspieler

SIPA PRESS Joe Lara im Film "Armstrong"

Getty Images Vanessa, Kobe, Natalia und Gianna Bryant

