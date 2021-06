Traurige Nachrichten aus Hollywood: Ned Beatty ist tot. Der US-Amerikaner hatte sich in den vergangenen Jahrzehnten einen Namen als Schauspieler gemacht. In über 200 Filmen spielte der einstige Chorknabe mit, darunter "Network", der Kultserie "Mord ist ihr Hobby" oder auch der 1978 veröffentlichten Comic-Verfilmung von "Superman". Jetzt müssen sich seine Fans jedoch von dem Filmstar verabschieden: Ned ist mit 83 Jahren verstorben.

Das berichtet nun TMZ. Wie ein Familienmitglied des Verstorbenen erklärte, sei Ned am Sonntag friedlich im Kreise seiner Liebsten und in seinem Zuhause eingeschlafen. Genauere Umstände wollten die Angehörigen nicht preisgeben, versicherten jedoch eindringlich, der Hollywood-Star sei nicht an einer Covid-Erkrankung verstorben.

Ned hatte zu Lebzeiten so manchen Erfolg verbuchen können: 1976 war er sogar für einen Oscar für den Streifen "Network" als bester Nebendarsteller nominiert gewesen, ebenso wurde er mehrfach für einen Emmy-Award nominiert. 2004 gewann Ned dann einen Drama Desk Award als herausragender Hauptdarsteller in dem Theaterstück "Cat on a Hot Tin Roof".

United Archives GmbH/ Action Press Ned Beatty und Gene Hackman 1978 in "Superman"

Getty Images Schauspieler Ned Beatty bei einer Gala 2003

Getty Images Ned Beatty 2001

