Die Sportwelt trauert um Jack Adams (✝34). Bereits in jungen Jahren entdeckte der Brite seine Leidenschaft für den Rugby-Sport. Nach seiner Ausbildung stand der Rotschopf zwischen 2005 und 2009 stolze 35 Mal für seinen Club Gloucester Rugby auf dem Feld. Neben seiner Zeit als aktiver Spieler betreute der Sportler auch die Jugendmannschaften als begeisterter Trainer. 2017 musste er seine Karriere als Rugby-Spieler aus gesundheitlichen Gründen an den Nagel hängen. Jetzt folgen traurige Neuigkeiten: Jack ist gestorben.

Wie sein Bruder Joe am Montagmorgen via Twitter mitteilte, hat Jack im Alter von gerade mal 34 Jahren seinen kurzen, aber tapferen Kampf gegen den Krebs verloren: "Mit großer Trauer teile ich mit, dass Jack am Samstagabend im Kreise seiner liebevollen Familie gestorben ist." Der Schmerz und die Trauer über den Verlust des Familienmitglieds sitzt tief. "Uns ist das Herz gebrochen. Gute Nacht, kleiner Bruder, wir werden dich nie vergessen", heißt es in dem Statement.

Nach seinem plötzlichen Tod hinterlässt Jack seine drei Kinder, darunter auch sein erst zehn Monate alter Nachwuchs. Neben den Angehörigen des Verstorbenen meldete sich auch Jacks ehemaliger Verein mit einem Post: "Jeder, der mit Gloucester Rugby in Verbindung steht, ist zutiefst traurig, die Nachricht vom Tod von Jack Adams am Wochenende zu hören."

Getty Images Jack Adams im Februar 2008

