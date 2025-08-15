Britney Spears retuschiert Nippelblitzer in neuem Tanzvideo

Oops! Britney Spears (43) did it again. Die Pop-Ikone teilte mal wieder ein Tanzvideo auf Instagram, in dem sie zu Janet Jacksons (59) Klassiker "Any Time, Any Place" performte. Gekleidet in einem glitzernden goldenen Minikleid und High Heels bewegte sich die Sängerin elegant durch die große Halle ihres luxuriösen Zuhauses. Doch während des Auftritts kam es zu einem ungünstigen Moment: Britneys Nippel blitzten unter dem engen Kleid hervor. Die Sängerin retuschierte die Panne jedoch gekonnt und platzierte gelbe Blumen-Emojis über die Stellen, bevor sie das Video mit der Öffentlichkeit teilte. Ohne eine Bildunterschrift hochgeladen, deaktivierte sie zudem die Kommentarfunktion und überließ ihren Fans die Interpretation.

Es ist nicht das erste Mal, dass Britney mit ihren Posts in den sozialen Medien Aufsehen erregt. Erst im letzten Monat veröffentlichte sie ein skurriles Tanzvideo, in dem sie in einem transparenten Slip-Kleid zu sehen war. Sie tanzte barfuß durch ihr Wohnzimmer und hielt dabei eine Champagnerflasche in der Hand. Ihre Hände waren von schwarzen Handschuhen bedeckt. Ihr Make-up wirkte etwas chaotisch, denn ihr Eyeliner war bereits verwischt. Auch ihre Haare waren zerzaust – doch das hielt Britney nicht davon ab, gut gelaunt durch die Gegend zu tanzen. Das wirre Video wurde mittlerweile wieder gelöscht.

Neben den berühmt-berüchtigten Tanzvideos machte Britney auch kürzlich mit einer ungewöhnlichen Ankündigung Schlagzeilen. "Ich habe ein wunderschönes kleines Mädchen adoptiert! Ihr Name ist Lennon London Spears", gab sie auf Instagram bekannt. Doch Insider von TMZ widerlegten diese Aussage schnell. Britney habe weder ein Kind noch ein Haustier adoptiert, berichtete das US-amerikanische Magazin. Es ist jedoch bereits länger bekannt, dass Britney über eine mögliche Adoption nachdenkt.

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Popstar

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im Dezember 2024

Anzeige