Emma und Bruce Willis' Liebesgeschichte ist im TV zu sehen

Bruce Willis (70) und Emma Heming (47) geben seltene und bewegende Einblicke in ihre Liebesgeschichte. In einer Sondersendung mit der bekannten Journalistin Diane Sawyer (79) sprechen die beiden über die Höhen und Tiefen ihres gemeinsamen Lebens, insbesondere seit Bruce' Diagnose einer frontotemporalen Demenz im Jahr 2022. Die Sendung mit dem Titel "Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey - A Diane Sawyer Special" wird am Dienstag, dem 26. August, um 20:00 Uhr auf ABC ausgestrahlt und ist anschließend auf Disney+ und Hulu verfügbar.

Emma erzählt im Gespräch mit Diane Sawyer von den schönen Momenten ihrer Ehe, aber auch von den Herausforderungen, die sie als Pflegepartnerin nun täglich begleiten. Die Sendung wird zudem von ihrem kommenden Buch "The Unexpected Journey" handeln, das sich an Angehörige von Demenzpatienten richtet und ihnen Mut machen soll. Neben persönlichen Geschichten wird auch das Vermächtnis von Bruce als Schauspieler thematisiert, und führende Experten geben Einblicke in Demenzerkrankungen und deren Auswirkungen. Laut den Produzenten der Sondersendung verspricht sie eine emotionale Reise durch die außergewöhnliche Verbindung von Emma und Bruce.

Das Model und der Hollywoodstar sind seit 2009 verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter. Bruce ist außerdem Vater von drei weiteren Kindern aus seiner ersten Ehe mit Schauspielerin Demi Moore (62). Gemeinsam haben Emma und Bruce stets betont, wie wichtig ihnen Familie ist. Besonders Emma setzt sich seit der Diagnose ihres Mannes aktiv für mehr Aufklärung über Demenzerkrankungen ein. Auch auf Instagram und Co. teilt sie regelmäßig Einblicke sowie liebevolle Erinnerungen an ihren erkrankten Ehemann, der sich seit seiner Diagnose aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat.

Bruce Willis und seine Frau Emma Heming im März 2025

Bruce Willis und Emma Heming

Bruce Willis und seine Liebsten im März 2023