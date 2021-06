Aktuell steht die Fußball-EM unter keinem guten Stern. Erst kollabierte Dänen-Spieler Christian Eriksen (29) auf dem Platz und musste reanimiert werden, dann löste ein junger Fan einen Polizei-Großeinsatz bei der deutschen Nationalelf aus. Erst kürzlich sorgte Österreichs Nationalspieler Marko Arnautovic (32) für den nächsten Turnier-Skandal: Er beleidigte seinen Gegenspieler Ezgjan Alioski offenbar rassistisch und wurde für das anstehende Spiel gegen die Niederlande gesperrt. Jetzt fiel den Fans auf, dass Arnautovics Social-Media-Account verschwunden ist.

Wie Bild am Donnerstag berichtete, soll der Fußballprofi sich nach der Bekanntgabe seiner Spielsperre noch in den sozialen Medien gemeldet haben. Auf Instagram gab er an, sein Verhalten zutiefst zu bereuen und als Wiedergutmachung 25.000 Euro für Integrationsarbeit in Österreich spenden zu wollen. Während der Beitrag auf Facebook inzwischen noch einsehbar ist, verschwand seine Mitteilung mitsamt dem Instagram-Account kurze Zeit nach der Veröffentlichung.

"Diese Seite ist leider nicht verfügbar", erscheint als einzige Mitteilung bei dem Versuch, das Profil des Kickers aufzurufen. Ob es sich bei der Deaktivierung um eine Schutzmaßnahme des 32-Jährigen vor wütenden Fans handelt oder ob der Internetdienst ebenfalls Konsequenzen für das rassistische Verhalten des Nationalspielers zog, ist bisher nicht bekannt. Womöglich meldet sich Arnautovic bald selbst zu dem Vorfall zu Wort.

Getty Images Marko Arnautovic bei dem Premier-League-Spiel Watford FC gegen West Ham United, 2019

Getty Images Marko Arnautovic im Juni 2021

Getty Images Marko Arnautovic beim EM-Spiel Österreich gegen Nordmazedonien, 2021

